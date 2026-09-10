La marca de moda urbana JD inaugura el sábado su nueva tienda, con 500 metros cuadrados, en el centro comercial Vallsur

Interior de una de las tiendas de moda urbana JD. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda urbana JD abre sus puertas en Vallsur este sábado, 12 de septiembre, con una gran tienda de más de 500 metros cuadrados, lo que amplía la oferta del centro comercial vallisoletano, además de que permitirá la creación de 14 nuevos puestos de trabajo.

La nueva tienda JD de Vallsur será el primer establecimiento de Castilla y León en incorporar la nueva estética de la compañía, un espacio concebido para ofrecer "una experiencia de compra más digital, interactiva y conectada con las nuevas formas de relacionarse con la moda urbana".

El establecimiento contará con una selección de las principales marcas que forman parte de la propuesta de JD, entre ellas Nike, Adidas, New Balance, Hoodrich, The North Face y Puma, además de la marca propia McKenzie.

"La llegada de JD supone una excelente noticia para nuestros visitantes y un paso más en nuestra estrategia de incorporar marcas líderes que aporten valor y experiencias diferenciales al centro comercial", ha afirmado la gerente de Vallsur, Carolina Castro, ya que, según ha apubntado "se trata de una enseña de referencia internacional que conecta con públicos de todas las edades, desde los más jóvenes hasta familias y aficionados al deporte".

Asimismo, Castro ha asegurado que se refueza así el posicionamiento de Vallsur "como uno de los principales destinos comerciales y de ocio de Castilla y León".

Para los responsables de JD España, la apertura de Vallsur "supone un paso importante para JD en Valladolid", no solo porque "permite reforzar" su presencia en la ciudad, sino porque incorpora "por primera vez en Castilla y León" este nuevo concepto de tienda.

Asimismo, desde JF han asegurado que sigue trabajando para que estos espacios "sean cada vez más digitales, interactivos y conectados con las necesidades" de los consumidores, además de mantener "una evolución constante tanto en diseño como en experiencia de compra".

La apertura tendrá también un componente especial para los clientes que se acerquen a Vallsur el próximo 12 de septiembre. Durante la jornada, la tienda contará con DJ y un expositor de Lollipop, y los visitantes recibirán tarjetas con códigos que les permitirán probar suerte en una caja fuerte con premios en su interior.

Con esta apertura, la firma JD alcanza las 135 tiendas en el país, dos en Valladolid y cinco en Castilla y León, con un total de 75 empleados en Castilla y León y más de 3.300 profesionales en toda España.