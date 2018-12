Marcos aclara que la Junta no mueve a golpe de tuit y apela a la reunión con Ribera para analizar el futuro minero

Publicado 20/12/2018 14:39:46 CET

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha aclarado este jueves que el Gobierno de Juan Vicente Herrera no se mueve a golpe de tuits por lo que ha apelado a la próxima reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que han pedido los presidentes de Castilla y León, Asturias y Aragón, para abordar el futuro de la minería y reclamar una "transición justa y razonable" ante el impacto social que supone los anuncios de cierres de explotaciones mineras y de centrales térmicas en las tres autonomías que espera que reviertan.

De este modo se ha pronunciado la portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto al mensaje que ha publicado el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en su cuenta de Twitter, sobre el fin del carbón en la UE.

"Avanzamos hacia la energía limpia, los mecanismos de capacidad no se utilizarán como un subsidio de puerta trasera de los combustibles fósiles altamente contaminantes, esto iría en contra del Acuerdo de París", ha señalado el comisario.

Tras asegurar que no conocía ese mensaje de Arias Cañete en la red social, Marcos ha respondido que la Junta no se mueve por impulsos en Twitter para insistir en la importancia de cerrar el encuentro pedido por tres presidentes autonómicos de distintos signos políticos con Teresa Ribera y para el que aún no se han cerrado las agendas.

Marcos ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "impulsando", "provocando" y "cerrando" las centrales térmicas de todo el país ya que, según ha reprochado al Ejecutivo, está poniendo una "alfombra roja" que están recorriendo ahora las empresas para cerrar sus centrales. "Es razonable que esto ocurra", ha reconocido la portavoz.

La portavoz ha acusado una vez más al Gobierno socialista de estar planteando los cierres "antes de lo necesario, sin criterio y sin necesidad" y sin acordar nada con las comunidades autónomas.

En el caso de los planes de Endesa para Compostilla (León), la portavoz de la Junta ha acusado a la empresa de no ofrecer nada nuevo a lo que se está planteando ya por otras empresas. "No hay alternativa ni estrategia de transición", ha sentenciado la portavoz que ha lamentado que se haya paralizado la inversión planteada en su día en La Robla, "ahora en riesgo".