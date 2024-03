Una 'marea morada' con cientos de personas recorre Valladolid para reivindicar la igualdad

850763.1.260.149.20240308210154 Cabecera de la manifestación por el 8M en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han conformado una 'marea morada' "totalmente inclusiva" que ha recorrido las calles de Valladolid bajo el lema 'Un feminismo que nos abraza a todas' con el objetivo de reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, celebrar los logros de las mujeres y defender los derechos alcanzados ante la "amenaza de la ultraderecha".

Una movilización que ha comenzado en torno a las 20.00 horas en la Plaza de la Fuente Dorada de la capital vallisoletana, que en un principio no se ha visto afectada por la lluvia si bien sobre las 20.05 ha comenzado a llover. Tras atravesar la Plaza Mayor y a su paso por la calle Santiago los manifestantes han silbado y abucheado a la sede de Vox, que en ese momento se encontraba vacía.

Durante el recorrido de la manifestación los participantes han alzado pancartas en las que se han podido leer lemas como 'El feminismo es una fuerza imparable', 'Prevenir la violencia es educar en igualdad', 'Rompamos el techo de cristal y el suelo pegajoso'.

La marcha de Valladolid ha discurrido por el centro de la ciudad y ha estado liderada por la Coordinadora de Mujeres, con el lema 'El feminismo abraza a todas'. En esta misma marcha, han ido otras organizaciones feministas y han centrado sus lemas en el abolicionismo de la prostitución y contra la pornografía, por lo que se han registrado varias movilizaciones independientes.

La portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, ha señalado que se ha convocado esta manifestación, como todos los 8 de marzo, bajo el lema un 'Feminismo que nos abraza a todas' y eso es lo que se busca, una movilización "totalmente inclusiva" en la que se celebren los logros de las mujeres feministas que han antecedido.

No obstante, Martín ha incidido en que el objetivo también es recordar a toda la ciudadanía que queda "mucho camino por recorrer, muchos logros todavía que alcanzar". "Ahora tenemos la amenaza también de la ultraderecha, y pues queremos gritar que no queremos, no vamos a permitir que esos derechos que tanto han costado conseguir, pues nos sean arrebatados", ha asegurado.

Otra de las representantes de la Coordinadora, María Luisa Municio, por su parte, ha resaltado que a pesar de esas encuestas en las que parece que hay una negativa por parte de los hombres a la igualdad, ese dato hay que mirarlo desde el punto de vista contrario: "si se habla de un 44 por ciento que se niega, tenemos que hacer hincapié en el 56 por ciento que está a favor de la inclusión, de la sociedad igualitaria, y que en eso se está trabajando".

En relación con esta cuestión, la activista ha remarcado que hombres y mujeres tienen que trabajar de forma conjunta, porque el beneficio es para toda la sociedad, en la medida en que hay algunas cuestiones que atañen a todas las personas, con lo cual el 8M "no incluye solo a las mujeres, sino que incumbe a todas las personas".

"Lo que queremos nosotras es ser la avanzadilla para que sigamos consiguiendo derechos", ha subrayado Municio, para aseverar a renglón seguido que lo que se persigue es la igualdad de derechos para todos.