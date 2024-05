Marina Muñoz y Miguel Guzmán ganan en Valladolid el clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón Sprint

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Marina Muñoz y Miguel Guzmán han logrado este domingo en Valladolid la victoria en el triatlón clasificatorio para el Campeonato de España de distancia Sprint.

La competición se ha celebrado en la zona aledaña de Las Moreras y ha contado con la participación de más de 300 deportistas en las cuatro competiciones de la jornada, que incluía también el clasificatorio para el Europeo Youth.

Así, Muñoz, cuellarana afincada en Soria, y Guzmán, triatleta alicantino, se han hecho con el clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón Sprint, que se celebrará en A Coruña, según ha indicado el Consistorio vallisoletano a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Además, la vallisoletana Alba Núñez y Xavi Cabanilles han logrado la primera plaza en el clasificatorio juvenil para el Campeonato de Europa de Triatlón Youth 2024, que tenrá lugar en Paneve'ys, Lituania.

TRIATLÓN MASCULINO

El triatlón masculino, en el que han competido 100 triatletas, ha arrancado con la salida a las 8.45 horas. Los participantes se han enfrentado primero a las aguas del Pisuerga en un recorrido de 750 metros, del que salió primero Eduardo Blanco (Universidad de Alicante), en un cuarteto que apenas pudo mantener la distancia. Más adelante, han llegado a los 20 kilómetros de bici y a los cinco kilómetros de carrera a pie, esta vez en el mismo recorrido urbano.

El triunfo ha sido para Miguel Guzmán, del Universidad de Alicante, con un tiempo de 56.23. A sólo tres segundos ha entrado Pelayo González, de Peñota Dental Alusigma, que se ha adjudicado la plata en la carrera, y a once segundos del ganador se clasificaba tercero Igor Bellido, también del Universidad de Alicante.

El local Raúl Gómez, del E- Triatlón Valladolid, ha conseguido la cuarta plaza, seguido de Pau Noguera, que se ha alzado con el quinto puesto.

"Ha salido una buena carrera, aunque nadando no me encontrado muy bien. Ha habido muchos palos en la boya, pero cuando he salido, he visto que estaba adelante y he tirado a saco, lo mismo que la carrera a pie con un grupo de cuatro triatletas", ha sostenido Gómez tras llegar a la línea de meta.

TRIATLÓN FEMENINO

Marina Muñoz, que fue bronce en el último campeonato de España de Duatlón, ha logrado la victoria en el clasificatorio nacional femenino con un tiempo de 1.04.51. Algo más de veinte segundos después de la triatleta de Deporama Triatlón Soriano ha cruzado la meta Ana Gómez Carballo, del Cidade de Lugo Fluvial; y, a casi un minuto de la ganadora, la tercera plaza ha sido para Paula del Pozo, de Peñota Dental Alusigma.

Así, Ghizlane Assou, del CEA Bétera, y Elena Díez de la Fuente, la primera vallisoletana del Triatlón Laguna de Duero, han completado las cinco primeras posiciones.

En noveno lugar ha entrado Esther Gómez, del E-Triatlón Valladolid, que ha logrado estar entre las diez primeras y obtener una plaza para el nacional de A Coruña del mes de junio.

EUROPEO YOUTH

Por su parte, Alba Núñez ha triunfado entre los más jóvenes en el clasificatorio para el Europeo Youth en categoría masculina fue para Xavi Cabanilles (Triatlón Gandía), que salió tercero del sector acuático, con un tiempo de 29.08 en la modalidad de Supersprint.

A ocho segundos entraba Lucas Riola (Natación Cedeira) y a diez, Adriá Cantil, (Cidade de Lugo), ambos han remontado desde atrás. Los tres primeros de cada categoría son los que acudirán al Campeonato de Europa de Lituania.

Una de las "grandes favoritas", la vallisoletana del E-Triatlón Valladolid, Alba Núñez, se ha impuesto a sus contrincantes con un tiempo de 33.28, seguida de Andrea Manzanedo (Triatlón Ciem), a dos segundos y un poco más lejos, Candela Sánchez (Naútico de Nalón) con 33.52.

De esta manera, Alba estará en Lituania junto a sus compañeras de un podio en el que la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, entregó los premios al finalizar todas las pruebas.