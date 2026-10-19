Martínez contrapone el modelo "social y democrático" del PSOE al de "el que pueda hacer, que haga" de la "derecha"

Sánchez participa en su segundo acto de precampaña en Castilla y León - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha contrapuesto el modelo "social" y "democrático" de protección "pública e igualdad" que defiende el PSOE al modelo del "más fuerte", de "el que pueda hacer, que haga" y del "sálvese quien pueda" promovido, a su juicio, por las fuerzas de "derecha".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el acto público celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, en el que ha acompañado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El planteamiento que nosotros tenemos que hacer es precisamente la comparación de modelos, ese modelo del más fuerte o el que pueda hacer, que haga; el de que se sálvese quien pueda, frente a un modelo que entiende que la fortaleza del Estado de Derecho, la fortaleza de una democracia, está precisamente en liderazgos políticos fuertes y en las políticas públicas que corrigen las desigualdades en el ámbito competencial que nos marquen", ha aseverado Martínez.

El dirigente autonómico ha comenzado sus discurso con un agradecimiento a Pedro Sánchez por su presencia en la Castilla y León durante la precampaña. "Una semana de precampaña y tres actos públicos en una comunidad autónoma que está entregada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por entender la fuerza que tiene nuestra Comunidad autónoma, la importancia que tiene para la cohesión de este país", ha manifestado.

Del mismo modo, ha resaltado el valor del poder local y la presencia de alcaldes y portavoces como "músculo institucional" del partido, un punto en el que ha expresamente al alcalde Juan García Benito, de 91 años y edil de Rábano (Valladolid).

En el plano de la actualidad social y medioambiental, el líder del PSOE castellano y leonés ha enviado un mensaje de condolencia a las personas afectadas por la dana, un punto en el que ha eludido al "cambio climático" con críticas al "negacionismo" y los "recortes de la derecha en políticas públicas".

En esta línea, ha reclamado un compromiso claro con el sector primario: "Hoy necesitamos reivindicar aquí un gobierno que esté al lado de ese sector primario, fundamental para tejer nuestra Comunidad, para tejer este país.

Asimismo, ha criticado a quienes se posicionan como defensores del campo únicamente durante los periodos electorales. "El mensaje también es contundente contra aquellos que se dirigen como salvadores del campo pero que lo utilizan en las campañas electorales y que olvidan y reniegan de él durante el resto del tiempo. El Partido Socialista también es el partido del campo, es el partido del entorno rural, es el partido de defensa de nuestros pequeños y medianos municipios", ha sostenido.

Durante el acto, Martínez ha saludado la presencia de los sindicatos Según ha argumentado, el avance laboral "no se hace solamente mediante la convocatoria de una huelga que interpela a todos", sino a través del reconocimiento histórico de la labor sindical en la construcción democrática.

Sobre el escenario político internacional y el papel de la Unión Europea ante las citas electorales del 29 de noviembre, ha elogiado la posición diplomática del Ejecutivo de España frente a los conflictos internacionales en Ucrania, Gaza e Irán, así como su defensa del Estado del bienestar. "No podemos olvidar en el contexto en el que estamos hablando que cuando alguien nos plantea hablar de sacrificios, lo que quieren es no hablar con sinceridad y de una forma franca, que lo que buscan es una salida a las crisis que tenemos encima de la mesa con un retorno al 2008, con un retorno a esa austeridad compulsiva", ha alertado.

Martínez ha puesto de relieve los datos económicos del país y las medidas de acceso a la vivienda y ha subrayado la gestión del Gobierno central frente a los ataques de la oposición y ha reafirmado el compromiso de su organización con la agenda feminista y la lucha contra la violencia de género, un punto en el que ha aprovechado para agradecer el trabajo de las asociaciones colectivas en Valladolid frente a las iniciativas municipales impulsadas por el PP y Vox.

"Tenemos que reivindicar que la revolución que nos queda por hacer en estos próximos cuatro años será feminista. Vamos a ir a por ello, por las mujeres de este país y por la fuerza de la gente", ha concluido.