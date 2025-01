Martínez sobre 'La Perla': "Yo llevo 5 meses con el papamóvil y ellos lo asumen como el que cambia de canal en el sofá"

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario electo del PSCyL, Carlos Martínez, ha criticado que desde la Junta no se hayan asumido responsabilidades tras la sentencia por el caso de 'La Perla', con penas para la excúpula de Economía y empresarios por prevaricación y malversación, mientras él lleva "cinco meses con el papamóvil".

"Tenemos a una Junta como si no fuera la cosa con ellos. Los responsables que estaban allí presentes cuando se lo estaban llevando, siguen estando hoy y no veo que nadie asuma responsabilidades, ni que vaya la cosa con ellos. Lo afrontan desde la tranquilidad del que cambian de canal desde su sofá y eso me sorprende", ha lamentado el dirigente socialista en rueda de prensa en la que ha comparecido junto al secretario saliente del partido, Luis Tudanca.

Carlos Martínez ha ironizado sobre la "excesiva rapidez" con la que ha desaparecido de la "actualidad" para la "importancia" que tiene este caso de "corrupción" donde se han llevado "dinero de las arcas públicas".

Al hilo de estas palabras, el socialista ha argumentado que hay una "condena y unos culpables" y que la cuestión no es tanto recurrir si las penas son "dos años y medio o seis". "Eso no exime del fondo de la cuestión, que es la culpabilidad y el delito. No exime que se hayan llevado dinero y hayan privado que esos fondos fueran destinados a otra serie de necesidades que tiene esta comunidad. Y no exime a los responsables actuales de esa responsabilidad que tenían entonces y tienen ahora a mirar hacia otro lado", ha abundado.

En este sentido, ha querido dejar claro que no concibe la política de querer "meter a nadie en el centro penitenciario", pero sí desde la "asunción de responsabilidades" y más cuando, en sus palabras, "te pillan en un caso de corrupción tan flagrante como este".

El PSCyL estudia "jurídicamente" la posibilidad de recurrir el fallo, hecho que ha servido a Tudanca para criticar que tengan que ser ellos y no la Junta los que "defiendan la legalidad, la lucha contra la corrupción y la devolución de lo robado". "El otro día el señor Carriedo se lavó las manos una vez más. Llevan años lavándose las manos mientras esquilmaban el dinero de los castellanos y los leoneses. Y deberían, ya no sumir alguna responsabilidad, que por supuesto, pero hombre, tampoco sobraría que pidieran perdón", ha zanjado.