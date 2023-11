Más de 1.500 personas marchan en CyL para pedir que se acabe la violencia machista

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles este sábado en las las diferentes provincias de Castilla y León para conmemorar el Día Internacional de la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, una jornada en la que se ha reivindicado la necesidad de conseguir una sociedad en la que "desaparezca la violencia machista" y en la que se ha recordado a "todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos, tan víctimas como ellas, y a sus familias".

Más de 400 personas, según fuentes policiales, se han reunido en Valladolid este sábado con motivo del 25N para luchar contra la violencia de género.

La coordinadora de mujeres de la capital vallisoletana ha organizado esta manifestación que ha dado comienzo a las 19.15 horas en la Plaza de Fuente Dorada y, desde allí, se ha realizado un recorrido hasta la Plaza de la Universidad, donde se ha leido un manifiesto.

A esta, también se han unido los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, además de concejales del Partido Socialista y del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra y el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Durante todo el recorrido se han escuchado gritos como "no más violencia contra las mujeres", "no se han muerto, las han asesinado", "no estamos todas faltan las asesinadas" y "Vosotros, machistas, sois los terroristas", entre otros cánticos.

Por su parte, la representante de la Coordinadora de Mujeres en Valladolid, Yolanda Martín, ha señalado que saben que la violencia está cada vez "más en ascenso", sobre todo entre la población más joven y, por ello ha destacado que se encuntran "muy preocupadas".

Alrededor de 200 personas se han dado cita en la plaza Mayor de Palencia para conmemorar el Día Internacional de la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres donde jugadoras de dos equipos de fútbol y baloncesto de la capital han dado lectura a un manifiesto en el que han pedido "parar con una violencia brutal y dramática", por un futuro sin ningún tipo de violencia tanto "social como psicóloga" y por un uso responsable de las tecnologías.

Asimismo, han pedido a los hombres "no ser cómplices de la violencia" y que no toleren las conductas machi stas. El acto ha finalizado con la frase "no será fácil, no será rápido, pero lo conseguiremos". Después del mismo el grupo Lapsus teatro ha llevado a cabo una teatralización titulada 'Yo de mayor quiero ser yo'.

En Soria, unas 700 personas se han manifestado en esta jornada en una marcha que ha arrancado a las 12.00 horas de la plaza Mayor y ha finalizado en la plaza de las Mujeres, donde se ha rendido homenaje a las víctimas de violencia de género y se ha celebrado un micro abierto.

El Consejo Municipal de las Mujeres ha abierto la manifestación con la pancarta 'En Soria y en cada rincón del mundo: Sociedad libre de machismo, ya. Nos queremos vivas y libres'.

La manifestación ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones, que ha subrayado que es una jornada para "decir alto y claro que se acabaron las violencias machistas, que no queremos más víctimas ni dar un paso atrás".

Barcones ha recordado que hay 2.500 mujeres en Castilla y León con protección policial y 4.000 dentro del sistema Viogen. En el caso de Soria, se denuncias 200 casos ala ño, con 175 mujeres en el sistema viogen y 50 protección policial.

En Salamanca, pasadas las 19.00 horas, cerca de un millar de personas ha comenzado la marcha por las calles de la ciudad, con salida en la Plaza de la Concordia y hasta llegar a la Plaza Mayor, y con una pancarta que abría la manifestación con el lema 'Las violencias machistas no se niegan, se condenan'.

También, decenas de personas han participado previamente en un taller de elaboración de pancartas, que luego han portado en este acto 'Contra la violencia machista', convocado por distintas asociacionesy colectivos feministas.

La manifestación ha sido el fin de una jornada que ha contado con otras propuestas a lo largo del día como entregas de premios, cuentacuentos y charlas; en cuanto a la programación organizada por el Ayuntamiento, en esta ocasión se adelantó a la noche del viernes con una lectura de un manifiesto y un breve acto cultural en la Plaza Mayor para después pasar al Teatro Liceo, con la representación de la obra 'El verbo amar' de Esfinge Teatro.

En Ávila, el Ayuntamiento ha realizado una declaración institucional para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así, miembros de la Corporación municipal han recordado con "emoción y afecto" a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos, "tan víctimas como ellas, y a sus familias".

"Nuestro recuerdo está en las más de 1.236 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003 como consecuencia de esta terrible violencia, máxima expresión del machismo, y en los 428 niños que han quedado huérfanos desde 2013.

Es una realidad "durísima que cualquiera que haya tenido contacto con la violencia machista, directamente o a través de la labor de otros, bien conoce".