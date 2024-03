Más de un millar de personas piden igualdad por las calles de Salamanca

Manifestación del '8M' por las calles de Salamanca - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Concordia de Salamanca ha servido de punto de partida para las más de 1.000 personas que han participado en la manifestación del '8M', convocada por el Movimiento Feminista de Salamanca.

"Por la lucha feminista, por la igualdad y contra el heteropatriarcado", diferentes colectivos han promovido este protesta en la que se han podido leer pancartas con mensajes como 'Mienten para ocultar sus privilegios, 'En lucha por los derechos de las mujeres', 'Libres, no valientes', 'De camino a casa quiero ser libre, no valiente' o 'No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía'.

A continuación, los asistentes, a los que se han ido uniendo más personas a lo largo del recorrido, han accedido al centro de la ciudad para acabar, como los años precedentes, en la Plaza Mayor.

Previamente al inicio de la marcha, el colectivo, en el mismo sitio de salida, la Plaza de la Concordia, ha llevado a cabo un taller de pancartas para la manifestación y "una cadena feminista contra el genocidio en Palestina".

Por otra parte, también en Salamanca, el Ayuntamiento de la ciudad ha convocado diferentes actos, entre ellos uno central a las 18.00 horas en el Teatro Liceo, en el que han sido reconocidas por su labor tres mujeres: la exconcejal Cristina Klimowitz Waldmann; la profesora universitaria y directora de la Unidad de Igualdad de la USAL, Inmaculada Sánchez Barrios; y la facultativa María Isidoro García.