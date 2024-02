Meet You programa 14 espectáculos, charlas con la UVa y un encuentro sobre residencias

La concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal; el director del Teatro Calderón, Chema Viteri; el director artístico del Calderón, Noé Astruga, y otros organizadores de las actividades de Meet You 2024.

La sexta edición del festival vallisoletano apuesta también por nuevos formatos artísticos y creación emergente

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Meet You celebrará su sexta edición con 14 espectáculos que pondrán, en varios casos, el foco en las tecnologías, a la vez que desarrollará cuatro conversatorios de la mano de la Universidad de Valladolid (UVa) e impulsará el debate sobre las residencias artísticas en la tercera convocatoria de los encuentros 'Prolabs. Creative cities'.

La programación, que se ha presentado este jueves, se llevará a cabo del 29 de febrero al 17 de marzo, si bien tendrá extensiones en abril y junio, todo ello en el Teatro Calderón de Valladolid, el Espacio Joven Norte o los espacios Andén 47, Al Norte a la Izquierda y Cines Broadway.

En el marco de la programación oficial, el festival ha apostado este año por "por nuevos formatos y creación emergente" que, en su mayoría, "ponen el foco en las tecnologías y sus aplicaciones", tal y como ha destacado el director artístico del Teatro Calderón, Noé Astruga.

En concreto, se presentarán 14 espectáculos nacionales y locales, de los cuales cinco serán estrenos, dos de ellos creados en el programa de residencias artísticas 'Horizontes' del Teatro Calderón.

El primero será 'Algo de amor', una conferencia performativa a cargo de Marta Echaves y Las Huecas, a lo que seguirán los espectáculos 'MP3', de Arnau Pérez; 'VR/Persona', de Carlos Nuevo y Nina Reglero junto a Rayuela Producciones Teatrales; 'Arza, teoría de lo espontáneo', de Antonio Molina 'El Choro'; 'El coro, ¿para qué sirve la tragedia?', de Juan Navarro junto a la Coral Ciudad de Valladolid, o 'Dive into', de Lolo y Sosaku.

'Las mil y una nanas', de Nacho Prada y Serena Manserra; 'Contención mecánica', de Teatro de los invisibles; 'Concurso de talentos', de José y sus Hermanas'; 'Jalando', de Eva Mir, Olga Hernández e Isaac Rovira, y un concierto del gallego Baiuca, completarán los espectáculos hasta el 17 de marzo.

No obstante, estos continuarán el 20 y 21 de abril con 'Eres un trozo de mierda que no quiere impresionar', de la compañía Malalengua, y el 1 de junio con 'Qué pasa cuando no pasa nada', de Vicente Arlandis y Taller Placer, mientras el 12 y 13 de junio se presentarán las proyecciones 'Tramas', una cita comisariada por Juan Domínguez.

La programación de Meet You contempla, además, siete talleres impartidos por Nuevo, Reglero, Pérez, José y sus Hermanas y Juan Domínguez en torno a sus mencionadas propuestas, si bien a estos se sumarán Nilo Gallego y Frankuu Carrascosa con 'Cramps', un "laboratorio sobre la escucha" dirigido a niños y adultos con discapacidad auditiva, Teatro Consentido con un laboratorio de creación escénica para un cabaret y Pere Jou con un taller de voz y movimiento.

ENCUENTRO SOBRE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

El festival impulsa, asimismo, la tercera edición de 'Prolabs. Creative cities', que girará en torno a los modelos de residencias artísticas y colaboraciones 'glocales' con el objetivo de "dar visibilidad" a estos espacios creativos, según ha destacado el director del Teatro Calderón, Chema Viteri.

Al respecto, Jorge Tejedor, encargado de la coordinación y curaduría en Prolabs, ha subrayado que las residencias artísticas "ganan cada vez más importancia" en el desarrollo de las carreras al tratarse de "procesos de investigación más tranquilos" fuera de las "superproducciones y las grandes ciudades".

Así, ha defendido que el encuentro de este año se centre en estos procesos que "permiten que los artistas tengan más contacto con las comunidades locales".

De este modo, del 7 al 9 de marzo 'Prolabs. Creative cities' acogerá mesas de trabajo, presentaciones de proyectos -- incluidos algunos de residencias del Calderón-- y exhibición de nuevas creaciones contemporáneas. A estas citas acudirán prescriptores nacionales e internacionales de casas de producción y exhibición de Alemania, Bélgica, Bolivia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Ucrania.

En este contexto, Tejedor ha reivindicado que Meet You se ha convertido en una "plataforma de trabajo del sector cultural" y ha incidido en que los encuentros "siguen evolucionando" y "han demostrado efectividad" en sus objetivos, "formar alianzas sostenibles en el tiempo" y "dotar a Valladolid de un espacio de conexión con el contexto internacional".

#ZINKINGYÙ

Por otro lado, en esta edición Meet You albergará cuatro conversatorios en colaboración con el Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación de la UVa, bajo el título '#ZinkingYù'.

El coordinador de este ciclo, Álvaro Caboalles, ha señalado que estas charlas pretenden "unificar" el arte y la ciencia poniendo el valor las "evidencias científicas" que se pueden encontrar en determinadas prácticas artísticas.

'#ZinkingYù' pretende así "desbordar las paredes del teatro" y llegar a la comunidad educativa con cuatro charlas sobre pensamiento, educación, salud y memoria, en las que participarán distintos académicos y artistas.

La concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha celebrado que este año Meet You y la UVa "tiendan puentes", lo que servirá para "asegurar a la juventud como espectadores de hoy y mañana". "Meet You se va a afianzando en la ciudad", ha añadido en la presentación del programa que "explora nuevos territorios escénicos y lenguajes fuera de lo convencional".

Las entradas para los eventos de Meet You se pueden adquirir en la web del Teatro Calderón desde este viernes, 16 de febrero.