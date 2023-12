La Mesa de las Cortes rechaza sendos escritos de amparo de PP y PSOE sobre insultos y afirmaciones del anterior pleno

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este martes sendos escritos de amparo al presidente del Legislativo, Carlos Pollán, realizados por los grupos parlamentarios Popular y Socialista sobre los episodios ocurridos en el anterior pleno ordinario.

En el caso del Grupo Popular, se queja de los "insultos" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los miembros del Gobierno autómico y a integrantes de la bancada 'popular'. "Se nos ha llamado racistas, fascistas, franquistas, xenófobos, golpistas, incluso se ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León de robar y pedirle que devuelva lo que ha robado", ha explicado De la Hoz como ejemplo de las "lindezas" de los socialistas a los que ha afeado que llegasen a llamar "lamentable" al propio jefe del Legislativo.

Y en el caso del Grupo Socialista, han pedido el amparo del presidente de las Cortes por los "insultos" de la procuradora de Vox Susana Suárez Villagrá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le llamó "golpista, dictador, corrupto" a lo que el PSOE añade que imputó un delito a actual presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de las Islas Baleares", Francina Armengol, según ha relatado la viceportavoz del Grupo, Patricia Gómez Urban.

"Hay cosas y límites que nunca se pueden sobrepasar", ha considerado la viceportavoz socialista que ha recordado también que en ese momento pidieron al presidente de las Cortes que retirase esas expresiones del diario de sesiones, a lo que Carlos Pollán respondió que no las iba a retirar. "Se ratificó y dio por buenas las expresiones que había hecho la portavoz de Vox, y todo ello, según dijo el presidente, en defensa de la Constitución Española", ha lamentado.

Este hecho ha llevado también al Grupo Socialista a realizar un segundo escrito dirigido a los servicios jurídicos para que elaboren un informe en este caso sobre la actuación del presidente de las Cortes tras haber emitido "una opinión personal" y ratificado "unas opiniones ofensivas" hacia el presidente del Gobierno y hacia la presidenta del Congreso "sin haberse bajado de la Mesa de las Cortes".

Los socialistas acusan a Carlos Pollán de haber incumplido el artículo 81 del Reglamento de las Cortes según el cual cuando el presidente de la Cámara quiera hacer cualquier tipo de comentario o participar del debate puede hacerlo "pero bajándose de la Mesa de las Cortes y haciéndolo desde cualquier otro escaño".

"Ni que decir tiene que es evidente, a tenor de lo que pasa en esta casa --el Parlamento de Castilla y León-- que el letrado de las Cortes ha emitido un informe diciendo que no a lugar al amparo solicitado", ha ironizado la socialista mientras que el portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, considerado que se trataba "de un informe político" y no jurídico en "la deriva antidemocrática y totalitaria del Partido Socialista confundiendo las funciones de los servicios jurídicos del Parlamento".

Patricia Gómez ha bromeado por otro lado para afear que haya sido el PP y no Vox el que haya solicitado el amparo del presidente de las Cortes por sus expresiones al achacar la falta de imparcialidad de Pollán. "Últimamente me pierdo un poco en cuál es la función de los portavoces de los grupos parlamentarios porque ver al portavoz del Grupo Parlamentario Popular defender a la portavoz del Grupo Parlamentario Vox y que no lo hace su grupo parlamentario o al presidente de las Cortes que también es de Vox es cuanto menos un poco chistoso", ha bromeado.

Patricia Gómez ha considerado que PP y Vox "se han mimetizado tanto" que llegará el día en el que se pueda ver "al portavoz del Grupo Parlamentario PP, megáfono en mano, imitando al vicepresidente de la Junta de Castilla y León".

En el caso del Grupo Vox, su portavoz ha reprochado a Gómez Urban que hoy no se haya retractado de su intervención y que, incluso, haya asegurado que "se había quedado corta" en sus alusiones al presidente de las Cortes y a la procuradora Susana Suárez, en lo que el de Vox ha considerado la muestra de la "deriva antidemocrática del Partido Socialista".

"No conformes con reescribir la historia de España a su antojo, ahora también pretende coartar la libertad de expresión del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León señalando qué podemos o qué no podemos decir", ha reprochado al PSOE al que ha acusado de realizar "descalificaciones" e "insultos continuos" a los de Vox "como racistas, xenófobos, machistas, fascistas, franquistas o vagos".

A esto ha añadido que el Partido Socialista no se ha retractado de las acusaciones "del gesto que no se produjo" --el gesto de una felación--, "una acusación falsa hacia el vicepresidente de la Junta" y ha acusado a los Luis Tudanca e haber hecho "una huida hacia adelante" con "inclinaciones autoritarias" como instalar una cámara en un lugar prohibido.

Menéndez también ha criticado que los escritos del Grupo Socialista, lleven la firma del portavoz, Luis Tudanca, pero hayan tenido que ser defendidos por la portavoz adjunta ante la ausencia de su jefe de filas, que "ha perdido las buenas costumbres de cumplir con sus responsabilidades como portavoz del Grupo Parlamentario asistiendo, al menos, a las Juntas de Portavoces".

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha hecho un llamamiento "a unos y a otros" para que "por favor" se centren en lo que verdaderamente importa a los ciudadanos de Castilla y León. "Hagamos de este Parlamento el corazón del debate, de la palabra y, si puede ser, del consenso entre los representantes de los ciudadanos en aras a dar cobertura a los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y abandonemos esa voluntad que algunos tienen de que esto sea un circo en el cual trotar, eructar o sencillamente, como estamos viendo, insultar al oponente", ha sentenciado.