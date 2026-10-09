De Miguel afirma que la huelga "va a costar mucho dinero" a los autónomos que también sufren acceder a la vivienda

Àngela de Miguel en la presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido este viernes de que la huelga general convocada por CCOO y UGT el próximo 11 de noviembre por la vivienda y por una subida de los salarios "va a costar mucho dinero" y "va a suponer un perjuicio" a las pequeñas y medianas empresas y ha recordado al respecto que los autónomos también sufren los problemas de acceso a la vivienda.

"A un autónomo sin nómina no le alquila nadie", ha aseverado De Miguel que ha lamentado que nadie piense en las pequeñas y en las medianas empresas a la hora de convocar una huelga que impactará principalmente en las pymes que, según ha advertido, están atravesando ya "una situación muy complicada".

"Ahora somos los responsables de la crisis de la vivienda que la sufrimos exactamente igual", ha ironizado Ángela de Miguel que ha lamentado que las microempresas sean "las grandes olvidadas" de las políticas públicas que se aplican en el país.

A modo de ejemplo, ha reprochado que nadie piense en las pequeñas y en las medianas empresas cuando se plantea un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, según ha advertido, tendrán que repercutir en el precio final al cliente porque las empresas no tienen margen.

"El consumidor va a tener que pagar más, es la realidad de lo que nos estamos encontrando con todas estas políticas y el ciudadano ya lo está notando", ha aseverado la presidenta de Cepyme que ha situado a España entre los diez países del mundo en los que más se paga por trabajar --ha cifrado un 52 por ciento los impuestos que se pagan para el salario medio en España--.

De Miguel ha expresado su deseo también de que la Diputación Permanente no de el visto bueno que regulará los centros de datos y ha defendido el proyecto planteado en los Montes Torozos que prevé crear 140 puestos de trabajo. "Los que conocemos los Montes Torozos sabemos que 140 puestos de trabajo de un centro de datos salvan la comarca, salvan el territorio, mantienen la vida y hace que todos podamos crecer", ha explicado.

Ángela de Miguel ha hecho especial hincapié en la necesidad de que las políticas públicas "piensen en pequeño" y ha recordado que el 94 pro ciento de las empresas de España son microempresas de menos de 10 empleados.

La presidenta de Cepyme ha realizado estas declaraciones en la presentación este viernes de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid, asociación de la que formará parte la empresaria vallisoletana, que ha llamado a las mujeres empresarias a trabajar juntas y unidas para visibilizar todo el talento femenino. "Lo estamos haciendo muy bien pero a veces no se ve lo suficiente", ha reconocido.