El Miguel Delibes acoge este viernes una 'Tarde de Ensembles' de la Oscyl con miembros de la Orquesta de Cámara Mahler

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Orquesta de Cámara Mahler (Alemania) se unen mañana viernes 9 de febrero, en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, a partir de las 19.00 horas, para ofrecer una 'Tarde de Ensembles' con la participación de miembros de ambas orquestas.

La jornada comenzará con un 'Ensemble de Cuerda' dirigido por el concertino Matthew Truscott y la interpretación de 'Adagio y fuga en Do menor, K 546', de Wolfgang Amadeus Mozart, para dar paso al 'Concerto grosso en Sol menor, op.6n. 6, HWV 324', de Georg Friedrich Händel.

Matthew Truscott es un violinista "versátil" que reparte su tiempo entre la interpretación historicista con instrumentos de época y la interpretación "moderna", actuando con algunos de los mejores músicos de ambos campos, según ha señalado la Junta en un comunicado.

Es concertino de la Orquesta de Cámara Mahler, uno de los concertinos de la Orchestra of the Age of Enlightenmen y es profesor de violín barroco en la Royal Academy of Music de Londres.

Posteriormente el 'Ensemble de Cuerda' dirigido por Matthew Truscott, volverá al escenario para interpretar 'Sonata en Re mayor, IGM 11 (Armonico tributo n.º 1)' de Georg Muffat y la 'Sinfonía en Sol mayor, Wq. 182/1, H 657' (Allegro di molto, Poco adagio en Mi mayor y Presto) de Carl Philipp Emanuel Bach.

VIENTO MADERA

Seguidamente será el turno del 'Ensemble de Viento Madera' dirigido por Guilhaume Santana, con un programa que contempla la 'Suite en Si bemol mayor, op. 4' (Praeludium, Romanze, Gavotte, Introduction und Fuge) de Richard Strauss.

El fagotista franco-chileno Guilhaume Santana estudió en Hannover y en la Academia Karajan de Berlín y fue en el 2005 recibió el Premio Mendelssohn de la Fundación Preuischer Kulturbesitz.

Durante más de diez años, ha sido fagot solista de la Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana, la Orquesta Mozart y la Orquesta del Festival de Lucerna y es invitado con regularidad por orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam y la Orquesta de Cámara de Europa.

VIENTO METAL Y PERCUSIÓN

Finalizará la tarde con el 'Ensemble de Viento Metal y Percusión' dirigido por Mark Hampson, y la interpretación de 'Suite West Side Story' (Prologue, Something's Coming, Mambo, Cha-Cha, America, Cool y Somewhere) de Leonard Bernstein, con arreglos de Eric Crees.

Mark Hampson se formó en la Guildhall School of Music and Drama de Londres y en Mannheim.

Trabajó en el Teatro Nacional de Mannheim y fue miembro de la Orquesta Joven Gustav Mahler de 1993 a 1996.

Desde entonces, es miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y miembro fundador de la Orquesta de Cámara Mahler, con la que ha trabajado en todos los proyectos del Festival de Lucerna.

Las entradas para el concierto, al precio de 10 euros se pueden adquirir en Taquilla o en la página web www.centroculturalmigueldelibes.com.

Al precio de 5 euros lo pueden adquirir los abonados OSCyL y colectivos con descuento como son mayores de 65 años, familias numerosas, personas con discapacidad, personas en situación de desempleo y menores de 30 años.