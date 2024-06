Miguel Tellado asegura que la duración de la legislatura "no la va a decidir Sánchez, sino Puigdemont"

ZAMORA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que la duración de la legislatura "no la va a decidir Pedro Sánchez, sino Carles Puigdemont".

"Tenemos un presidente secuestrado y paralizado", ha apuntado el responsable del PP, que ha reclamado que el presidente del Gobierno "asuma la realidad y dé un paso a un lado".

Tellado ha realizado estas declaraciones durante su visita a la sede del Partido Popular de Zamora, donde ha presidido la junta directiva provincial y ha aprovechado, además, para atender a los medios en una comparecencia que ha compartido con el presidente del PP en el territorio, José María Barrios. En ese marco, el político gallego ha insistido en sus ataques a Sánchez, "rodeado por la corrupción en su entorno más cercano e íntimo", según ha deslizado el portavoz parlamentario.

El responsable popular ha insistido en que "España no tiene la misma capacidad de resistencia que Sánchez" y ha lamentado que el país "hoy no tiene un Gobierno, sino unos señores que sobreviven al frente de los ministerios". "La mayoría de la investidura no es una mayoría de Gobierno, porque no se aprueban leyes en el Congreso. El PSOE no tiene los votos y las iniciativas del PP prosperan porque distintos partidos nos las apoyan. Luego, ellos bloquean la tramitación por la impotencia", ha repasado Tellado.

Además, el portavoz parlamentario de los populares ha lamentado que la actividad en el Congreso esté "ralentizada" después de que, a su juicio, el Gobierno "se haya cargado cinco sesiones para no pasar el mal trago de asistir a las derrotas parlamentarias" y ha anunciado que el Partido Popular reclamará que se habilite julio "para recuperar parte de los plenos perdidos".

El propio Tellado ha admitido que no tiene demasiadas esperanzas de que "el PSOE y Francina Armengol", la presidenta del Congreso de los Diputados, acepten su propuesta, pero ha expresado la opinión de que "las Cortes Generales deben estar más activas que nunca", ahora que "el Gobierno trata de eludir el control parlamentario".

Fuera ya de la actualidad política nacional, Tellado ha destacado los resultados del Partido Popular en la provincia de Zamora durante las elecciones del pasado domingo, y ha celebrado el 47% cosechado en este territorio frente al 30% del PSOE. Además, el responsable del PP ha recordado que su formación ha presentado iniciativas en el Congreso y en el Senado para que las empresas de Zamora disfruten de las ayudas al funcionamiento que tienen ahora en Soria, Teruel y Cuenca en el marco de la lucha contra la despoblación.