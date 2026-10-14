Movilidad invertirá 121,7 millones, con 87 millones para carreteras, 20 para telecomunicaciones y 5,1 para TDT

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta, dirigida por Cristina Sanchidrián, ha presupuestado una inversión total de 121,79 millones de euros, segñun recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027, que prevé que la mayor cuentía (87,14 millones) se destine a la conservación y mantenimiento de carreteras e infraestructuras del transporte, con otros 20 millones para telecomunicaciones y 5,1 para la renovación de la TDT.

El Departamento destinará la mayor parte de sus inversiones reales a la gestión, mantenimiento, conservación y ejecución de obras en carreteras de titularidad autonómica, un apartado en el que las actuaciones con mayor inversión presupuestada son los 4,8 millones para la variante de Salas de los Infantes en la CL-117 en burgos; 4,2 millones para la conservación en Palencia; 3,28 millones para la conversación en Ávila, o 3,32 millones para la conservación de vías en León oeste.

Otras de las actuaciones con más cuantía consignada son los 3,03 millones para la variante de Yanguas (Soria); 3,5 millones para la mejora de la plataforma y firme de la N-122 a Moralina; 3,48 millones para la conservación de carreteras en Soria; 2,9 millones para la conversvación en Burgos norte; 2,65 millones para la conservación en Valladolid, cifras similares que se destinarán a Salamanca (2,8 millones), Zamora (2,7 millones) o Segovia (2,6 millones).

Otra de las direcciones más inversoras será la de Administración General e Inteligencia Artificial, con 19,92 millones, donde se prevén inversiones de más de doce millones para licencias informáticas y de Microsoft, además de casi tres millones para estudios y trabajos técnicos en tecnología.

El Departamento que dirige Sanchidrián destina además un millón para las obras de actuación y mejora de la estación de autobuses de Zamora dentro del apartado de inversiones que contempla las infraestructuras complementarias del transporte.

En la Dirección General de Transportes y Logística, que prevé una inversión de más de 6,2 millones de euros, destacan otras inversiones como los 1,2 millones para los trabajos y estudios en materia de transportes.

Además, el proyecto destina 7,5 millones a la promoción de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, un apartado en el que destaca la inversión de casi 5,2 millones para la conservación y renovación de la tecnología TDT en la Comunidad. En este ámbito se recogen inversiones de hasta 359.145 euros que se destinarán al programa del territorio rural inteligente y más de 900.000 euros para un contrato de competencias digitales.

Por último, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de astilla y León para 2027 también refleja una inversión de 966.607 euros destinada a programas de la Administración General de Infraestructuras Básicas para realizar campañas de promoción, aplicaciones informáticas y equipamiento de funcionamiento del servicio, así como estudios y trabajos técnicos e inversiones destinadas a la reposición de equipos.