De los Mozos se ofrece como "embajador" para que Indra desarrolle negocio en CyL

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero Delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, se ha ofrecido como "el mejor embajador" de Castilla y León para que Indra desarrolle negocio en la Comunidad, por lo que ha animado a administraciones locales y autonómica y a las empresas a "jugar el partido".

"Pero el partido lo juegan dos equipos, no solo uno... Castilla y León tiene recorrido y con las administraciones siempre he tenido muy buena relación, aparte de que me han tratado muy bien y me siento orgulloso de mi tierra", ha aseverado durante su intervención en el Foro Económico de El Norte de Castilla.