Muere un motorista tras salirse de la vía en la N-122 en Zamora

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha perdido la vida tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 453 de la N-122 en Zamora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 21.09 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista, que había quedado herido de gravedad.

El 112 dio aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envió recursos para atender al herido.

Finalmente, el personal sanitario que acudió al lugar confirmó el fallecimiento del motorista.