La muestra 'Resilencia humana' en Palencia recoge 44 instantáneas de Javier Bauluz, Premio Piedad Isla

PALENCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Resilencia humana', que se podrá contemplar en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina, recoge 44 instantáneas del fotoperiodista Javier Bauluz, Premio Piedad Isla 2022.

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, junto a Bauluz, ha inaugurado esta muestra que resume los 44 años de profesión del autor, como fotoperiodista y que fue el primer español en recibir un Premio Pulitzer de Periodismo en 1995 por su trabajo en Ruanda.

Precisamente, en la exposición se pueden ver fotografías de su experiencia profesional y persona en Bosnia, Ruanda y Palestina, además de instantáneas de liberaciones o inmigración, temas que, como ha afirmado el propio Bauluz, se viven ahora "multiplicados por mil" a pesar de que, muchos de ellos, se piensa que han comenzado recientemente, y que ocurren en escenarios "en los que hay que estar para ver lo que está pasando".

Una labor que ahora sería más difícil de llevar a cabo ya que "antes había más respeto en los lugares de conflicto, mientras que en la actualidad a muchos periodistas no les dejan entrar en algunas zonas para que no se sepan lo que pasa", o les matan o les echan y no les dejan trabajar, ha aseverado Javier Bauluz.

BIOGRAFÍA

Javier Bauluz (1960, España) ha sido el primer español en recibir un Premio Pulitzer de Periodismo en 1995 por su trabajo en Ruanda, así como el Premio Fotopres 1988 y 1989, Premio Conde de Godó 2001, Premio Libertad de Periodismo 2002, Premio Julio Fuentes de Periodismo 2002, Premio Periodismo y Derechos Humanos 2008 y Premio Emilio Castelar 2011, Premio Derechos Humanos 2016 por su trabajo 'Buscando refugio para mis hijos', Premio García Márquez de Periodismo 2021 por La Ruta Canaria, así como Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla' 2022 por su trayectoria y calidad.

Fundador y director de Periodismo Humano, medio digital con enfoque de Derechos Humanos 2010-2015, ha trabajado para agencias internacionales como Associated Press, Reuters, Staff...y publicado en diversas revistas y diarios internacionales como The New York Times, El País, Magazine La Vanguardia, Periodismo Humano, El Mundo, Time o Geo.

Ha cubierto las guerras de Nicaragua y El Salvador, a finales de los años ochenta, los últimos años de Pinochet en el poder, la Primera Intifada palestina 1987-1988, la guerra de Bosnia 1992-1993, la crisis de Ruanda 1994 y la migración hacia España, Europa y Latinoamérica desde 1996, a la vez que ha realizado reportajes y documentales en Latinoamérica, África y Oriente Próximo.

Es profesor Asociado en IE University 2014-2016 y Universidad Pompeu Fabra 2003 y profesor invitado en universidades de Washington, Holanda, Barcelona, Madrid, Cádiz, Coruña, Sevilla, Córdoba, Alicante, Bilbao, entre otras, además de que ha sido ponente y conferenciante en seminarios internacionales en decenas de universidades y diversas instituciones públicas y privadas desde 1992.

Es igualmente director del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Gijón desde 1997 e impulsor del Manifiesto 'Periodismo y Derechos Humanos' 2008.

Sus exposiciones han recorrido diversos países, como Nueva York, Holanda, Uruguay y Chile entre otras.