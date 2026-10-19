El Museo Patio Herreriano presta una pieza de Dalí al Thyssen para una exposición

Archivo - Entrada del Museo Patio Herreriano de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herreriano - Fundación Municipal de Cultura (FMC) colabora con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con el préstamo de Estudio para Construcción blanda con judías hervidas 1, obra de Salvador Dalí que formará parte de la muestra 'El universo freudiano de Dalí'.

Esta pieza forma parte de la Asociación Colección Arte Contemporáneo depositada en el museo vallisoletano, según ha informado la Fundación Municipal de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

La exposición, que podrá verse en el museo madrileño desde este martes, 20 de octubre, y hasta el 24 de enero de 2027, propone una relectura del conjunto de la carrera del artista de Figueres con su relación con los escritos de Sigmund Freud como hilo conductor.

Comisariada por Jaime Brihuega, recorre toda la biografía de Dalí, desde el complejo universo familiar patente en sus primeros años hasta sus creaciones más tardías, para mostrar la huella freudiana en su vida y en su obra.

La relación de la obra de Salvador Dalí (1904-1989) con los escritos de Sigmund Freud (1856-1939) constituye una de las claves fundamentales que articulan la poética visual del pintor catalán.

Las circunstancias que rodearon su infancia y adolescencia crearon una situación propicia para este vínculo, que se convirtió en una auténtica obsesión y culminó con una entrevista entre ambos en 1938 en Londres.

Freud fue una referencia constante para Dalí desde que leyó 'La interpretación de los sueños' a principios de la década de 1920 en la Residencia de Estudiantes de Madrid, tal y como ha expuesto la FMC.

En cambio, para Freud, Dalí fue simplemente un joven artista español que conoció brevemente en una reunión junto al escritor austriaco Stefan Zweig y al poeta británico Edward James, aunque le impresionó su pintura y su talante fanático.

Dalí encontró en los escritos de Freud un aval que le permitía transformar sus fantasías, complejos, obsesiones, traumas y deseos insatisfechos en expresiones poéticas, visuales o escritas. A partir de ahí, el artista comenzó a crear un sistema de signos y símbolos visuales que daban forma a su mundo interior y que, repetidos, conformaron un tipo de metalenguaje.