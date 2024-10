Música africana electrónica para arrancar el viernes la 16ª edición del Tónal en el Lava

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 16ª edición de Tónal, el festival de exploración musical organizado por el Colectivo Laika, arranca este viernes, a partir de las 22.00 horas, en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) con un doble formato compuesto por Faizal Mostrixx y Kabeaushé, ambos provenientes de África y con la electrónica como denominador común.

El festival, que se celebra con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y el apoyo del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid y cervezas Astromona, será de acceso libre hasta completar aforo.

Faizal Mostrixx es un productor muscial vanguardista afrofuturista, DJ y remixer que realiza sets electrizantes, además de ser bailarín y coreógrafo urbano. Mostrixx, proveniente de Uganda, es uno de los embajadores más destacados de la electrónica africana.

Completamente autodidacta, forjó su camino creativo desde muy joven viendo a su madre, una bailarina tradicional local, y escuchando las cintas que su padre camionero traía de sus viajes por Kenia.

Ahora, impulsado por la necesidad de crear sus propios híbridos musicales, ha sido pionero en la "electrónica tribal", un sonido nuevo, fresco e infeccioso que entrelaza ritmos regionales, con paisajes sonoros electrónicos y danzas urbanas hipnóticas.

Su último trabajo 'Mutations' (Glitterbeat Records, 2023) refleja ese estilo único influenciado por la herencia ugandesa, los polirritmos del sur y el este de África, los estilos de baile modernos como el footwork, el afro-house o el ampiano, los cantos de la cuenca del Nilo y las grabaciones de campo panafricanas.

En 2023, Mostrixx realizó un gira con más de 30 actuaciones en 12 países diferentes.

Por su parte, criado en un hogar donde su madre escuchaba música gospel y folk mientras su padre se sumergía en la música lingala de la República del Congo, un ipod prestado de un primo impulsó que Kabeaushé descubriera artistas estadounidenses como Lil' Wayne y Paramore.

Desde entonces, sus influencias se han extendido hasta Frank Zappa, Childish Gambino, The Clash, Michael Jackson y Fela Kuti. Al mismo tiempo, su lenguaje visual toma notas de directores de cine como Abbas Kiarostami y Djibril Diop Mambéty.

Aún hoy, Kabeaushé gravita hacia las innovaciones artísticas del pasado para algo sorprendentemente fresco, ya sea inspirándose en las letras de David Bowie, las armonizaciones de ABBA o las pasarelas de Thierry Mugler, todo lo absorbe, como demuestra 'Hold onto Deer Life, There's a Blcak Boy Behind You' (Monkeytown, 2023), el segundo álbum de este artista nacido en Kenia y afincado en Berlín.

Ha creado un arte que canaliza la magia potencial que yace latente en los cuerpos que ocupan las pistas de baile. Durante un espectáculo en vivo, su alter ego, The Shé, llega para romper el cristal imaginario entre público y artista.

Shé describió su sonido como lo opuesto a la electrónica leftfield y hardcore que estaban componiendo otros artistas en África Oriental. Sin embargo, su nuevo material nos descubre mucha crudeza, rareza y energía rave, algo nuevo en su propuesta.