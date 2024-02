Nominados a los Goya cierran filas ante los abusos en la alfombra roja

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las recientes acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut han sido uno de los temas que han tratado los nominados e invitados a su llegada a la alfombra roja de la 38 ceremonia de la Gala de los Goya, que se celebra este sábado en la Feria de Valladolid.

Así, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha querido mostrar su apoyo "a todas las víctimas que sufren acoso y que sientan que se vulneran sus derechos" y ha repartido paipais con el lema #SEACABÓ', que se han visto más hacia el final de la alfombra, mientras que han sido recurrentes los alegatos a la condena y a la concienciación, al considerar que se trata de una cuestión que "va más allá del cine".

Al respecto se ha expresado la directora de cine Isabel Coixet, que portaba uno de estos paipais y quien ha argumentado que este tema "es algo que trasciende" y va más allá del sector del cine. "Es una especie de hartazgo general en todas las capas de la sociedad", ha añadido. "Los abusos en el cine no son mas importantes que los de la hostelería", ha enfatizado para precisar que "esto es un se acabó que va más alla de lo general" pues existe "una especie de hartazgo general en todas las capas de la sociedad".

Mientras, Marisa Paredes --que también llevaba uno de estos paipais-- ha reiterado: "¡Se acabó! ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué tengo que decir? ¿Algo más? Está todo aquí. Se acabó. Ojalá se acabaran muchas más cosas. Hay tanto que es malo", ha indicado.

Belén Rueda ha defendido la importancia de visibilizar en la gala los abusos en la general y no solo en la profesión. "Estamos en un momento en el que están aflorando cosas y está muy bien que tengamos conciencia y que se tomen medidas", ha señalado por su parte la actriz Aitana Sánchez Gijón.

El actor Alex Barndmül también ha defendido que todos se posicionen contra la violencia en el cine pero ha recordado que pasa en esa industria y "en todo el mundo", en línea con su compañera de reparto, Clara Segura, que ha defendido que hay que empezar a educar para que se denuncie.

Por su parte, 'La Dani' ha animado a denunciar los casos de violencia sexual. "Por favor, denuncias", ha reclamado. Mientras que la actriz Malena Alterio ha afirmado que la violencia en la industria está sobre la mesa y hay que hablar de ello. "En nuestro sector y en otros. Pero si somos altavoces, bienvenido sea", ha añadido, en línea con su hermano, el también actor Ernesto Alterio, que ha calificado de "horror" los abusos. "Espero que sea algo que nos sirva para crecer como sociedad", ha augurado.

Para la directora Elena Martin y la actriz Clàudia Malagelada "es necesario que la industria se haga responsable de los abusos de poder que se producen en ella", al tiempo que han expresado su satisfacción porque estas cuestiones "salgan a la luz y en debate público".

Preguntado sobre los abusos sexuales en el cine, el actor Alberto Amman ha defendido que es "una cosa absolutamente personal", el hecho de que el sector se muestre crítico al respecto. "Condeno absolutamente la violencia", ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que se trata de un "problema social".

En alusión a los abusos, Hugo Silva ha defendido que "cada cual haga uso de su propia libertad y su propia coherencia para reivindicar lo que tenga que reivindicar" mientras que todo el equipo de 'Robot Dreams' a defendido que una gala como la de los Goya "sea un altavoz" para temas de actualidad, en referencia a esta cuestión.

Al respecto también se ha expresado Manolo Solo, quien ha defendido que esta es "la gala de las mujeres". "Condeno cualquier acto de abuso, sea sexual o de poder", ha señalado.

"El que considere o la que considere que tiene que hacer una reivindicación me parece bien y el que considere que no, por lo que sea, también me parece bien. Si me preguntas por mi opinión, yo ya he dejado claro que condeno cualquier acto de abuso, sea sexual o de poder. En este país ha habido un predominio masculino y todo está hecho según el patrón masculino. Y el cine no iba a ser una excepción y eso hay que intentar erradicarlo absolutamente", ha argumentado.

A juicio de la actriz Ana Torrent, los abusos son un tema en el que "cada vez más hay que poner límites, hay que defender y hay que apoyar siempre".

Por el contrario, el actor José Sacristán, galardonado con el Goya de Honor en 2022, ha lamentado las acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut, de quién ha querido defender su obra por encima de estas acusaciones. "Me parece un error sacrificar el trabajo de quien ha cometido un error", ha asegurado al ser preguntado al respecto a su llegada a los Premios Goya.

"Que lo pague en lo personal, pero que en lo profesional no tiene por qué sufrir las consecuencias. Me parece una estupidez, una necedad", ha puntualizado. En cualquier caso, ha precisado que "lamenta" lo ocurrido. "Y si realmente eso ha ocurrido, que reciba lógicamente la reprimenda o el castigo que merezca. Pero, insisto, no debe trascender en ninguno de los casos a la obra del que comete un delito", ha reiterado.

DEBATE ENTRE PEDRO ALMODÓVAR Y PENÉLOPE CRUZ

El director de cine Pedro Almodóvar y la actriz Penélope Cruz han debatido sobre loa cuestión en la alfombra roja, tras ser preguntados por las acusaciones de violencia sexual contra el realizador Carlos Vermut.

Almodóvar ha señalado que el "país entero" se ha solidarizado con las víctimas que acusaron al cineasta y también espera que las instituciones a las que corresponda les ofrezcan todo tipo de apoyo, psicológico, legal, y sobre todo también "para dar confianza a que otras mujeres que estén viviendo esa pesadilla de miedo". "Se van a encontrar, además, que nuestro país ha cambiado mucho con respecto a ese tema", ha asegurado.

Por su parte, Penélope Cruz, que ha enfatizado que "quería contestar", ha alabado la labor periodística de 'El País', diario que llevó a cabo la investigación, pero al mismo tiempo ha puntualizado que "el periodismo no puede coger el rol de la justicia.

La actriz se ha preguntado por qué las víctimas deberían denunciar cuando "en la base de todo y lo que más está fallando es un sistema judicial". El realizador entonces ha precisado que la víctima no siempre está preparada. "Que hablen cuando ellas quieran y que sobre todo sepan que el resto de España les va a apoyar desde los ministerios y desde lo que es, no sé, nosotros personalmente", ha apuntado Almodóvar, a lo que Cruz ha terciado que se les va a apoyar "relativamente" porque hay una situación en la que siguen cayendo como moscas".

EL GOBIERNO, "CONTRA LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL"

El presidente del Gobierno también ha arremetido este sábado "contra la violencia estructural que se manifiesta en todos los ámbitos de la actividad social o de la actividad económica, es igual de grave", como ha manifestado a su llegada a la alfombra rosa en los Premios Goya, al igual que el ministro de Cultura, Ernest Urtarsun, que ha enviado "un mensaje de apoyo a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres que han denunciado casos de abuso sexual".

Urtsasun ha destacado la oficina creada desde su Ministerio que busca "acompañar a aquellas mujeres que hayan sufrido algún caso de agresión sexual y, en segundo lugar, hacer políticas de prevención". "Le debemos a las mujeres de la cultura eso", ha aseverado, al igual que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: "Les vuelvo a decir que en nuestro país se acabó".