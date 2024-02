La nueva cuenta en 'X' de la Policía Municipal se mantiene y Alberto Cuadrado duda si se podrá recuperar la antigua

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, ha asegurado este miércoles que la nueva cuenta de la Policía Municipal en la red social 'X' (@PoliciaMV) "se ha quedado", ante el bloqueo de la anterior (@PoliciaVLL), la cual desconoce si será posible recuperar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cuadrado ha insistido en que desde hace "varias semanas" insiste "día a día" en que se trabaje para poder activar la cuenta, que fue eliminada de dicha red social hace un mes debido a "inconvenientes técnicas".

Ante esta situación ha recordado que se ha creado una nueva cuenta y ésta "se ha quedado" y "ya está informando" por lo que cree que el problema está "cubierto". A ello ha añadido que cuentan con la ayuda de la "colaboración de las propias redes sociales del Ayuntamiento y de Protección Civil".

El edil de Salud Pública y Seguridad ha explicado que los informáticos de la Policía Municipal explicaron se ha tratado de insistir en el tiempo "a ver si podían recuperar" la antigua cuenta, que contaba ya con cerca de nueve años de trayectoria, para "no perder toda la información que tenían", pero desconoce si la podrán recuperar.

La nueva cuenta @PoliciaMV se creó el pasado mes de enero aunque no comenzó a publicar 'posts' hasta el 6 de febrero. Tiene, a fecha de este miércoles, 2.615 seguidores en 'X', menos que los que contaba la anterior.

"No es que odie las redes sociales, es que no me interesan. Sé que sirven para difundir", ha expresado Cuadrado.