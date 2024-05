OBA denuncia una nueva 'granja del terror' en Arauzo (Burgos) con cerdos maltratados y en condiciones insalubres

BURGOS, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) ha informado de una nueva 'granja del terror' y aporta fotografías e incluso un vídeo en los que ha denunciado ante el Juzgado de Salas de los Infantes (Burgos) presuntos delitos de maltrato animal y publicidad engañosa respecto de una explotación porcina en la también localidad burgalesa de Arauzo de Torre, con un millar de cabezas sometido a condiciones insalubres e incluso maltrato.

Si a finales del pasado años el OBA ponía el foco en otra granja similar en la también localidad burgalesa de Quintanilla del Coco, ahora esta segunda explotación, tal y como refiere el colectivo a través de un comunicado recogido por Europa Press, se halla vinculada a un proveedor que suministra embutido a una importante cadena de supermercados.

Se trata de una granja de cerdos formada por dos naves con mil cerdos de engorde aproximadamente, ubicada en el municipio de Arauzo de Torre, de la que se publica material gráfico registrado entre junio y diciembre de 2023.

Entre otros hallazgos, se observan comederos llenos de insectos y gusanos, así como ratas y numerosas telarañas. Según la ONG, la presencia de otros animales es causante de propagación de enfermedades como la triquinosis o salmonella.

También se aprecian decenas de cerdos con hernias--un primer plano muestra un animal con una hernia escrotal de varios kilos de peso--y deformaciones que imposibilitan a los animales moverse, así como heridas infectadas en orejas y extremidades compatibles con sarna.

"He podido presenciar la hernia más grande que he visto nunca. Observamos varios animales con heridas profundas en las patas. Las heridas supuran sangre y parecen haberse infectado gravemente. Parece que no han recibido atención veterinaria. Estos animales yacen en el suelo o no apoyan la pata al caminar. No se trata de una zona específica de enfermería. La mayor parte de los corrales de las naves están llenos de animales con hernias o con heridas profundas", son algunas de las manifestaciones que la ONG pone en boca de la persona informante.

UN MARTILLO CON PÚAS

La filmación además parece cuestionar la forma de clasificar a los animales, donde un operario reconoce que los cerdos en mejor estado acaban en China y los que están en peor estado se comercializan en España, al tiempo que recoge cómo un trabajador propina fuertes golpes en la cabeza y lomo de los animales con un martillo provisto de púas para marcar a aquellos que van a ser llevados al matadero, mientras que en otro clip del vídeo se puede observar a los operarios golpeando el lomo de los cerdos con tubos de PVC.

El OBA refiere igualmente escenas en las que un operario usa de forma constante una picana eléctrica en el lomo y cabeza de varios cerdos para moverles, herramienta que, según advierte, debe emplearse sólo puntualmente según la normativa de bienestar animal.

En otro caso, uno de los cerdos gravemente heridos es sacrificado por un operario de la explotación mediante una pistola de compresión; sin embargo, tras un primer disparo fallido, el animal cae al suelo y convulsiona durante varios minutos hasta su muerte.

Este proveedor cárnico dispone de certificado 'Welfair', que "evalúa y controla la calidad del bienestar animal", y también cuenta con sello IAWS, certificación de bienestar animal creada por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC).

INFORME VETERINARIO

Sin embargo, el informe veterinario adjunto en la denuncia, concluye que "los animales de esta granja no están bajo la debida supervisión veterinaria, lo que pone en grave peligro su vida y generando una muerte lenta y dolorosa; así como también se reflejan incumplimientos relativos a la sanidad de animales cuya carne será destinada al consumo humano".

Esta denuncia se suma a la de la 'granja del terror', explotación porcina denunciada por el Observatorio de Bienestar Animal en noviembre de 2023 en Quintanilla de Coco (Burgos).

La granja perdió la certificación y los hechos están siendo investigados judicialmente por presuntos delitos de maltrato animal, publicidad engañosa y delitos contra el medioambiente.

Julia Elizalde, mánager de campañas del Observatorio de Bienestar Animal, ve imprescindible que las grandes empresas alimentarias pongan medios para acabar con el peor sufrimiento de los animales destinados a consumo.