Ochenta obras de Sorrolla y Esteban Vicente muestran las "semejanzas" de ambos

SEGOVIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia acoge 'A la luz del jardín. Sorolla - Vicente', que será una de las dos exposiciones espejo sobre ambos artistas mientras que la otra muestra estará ubicada en Nueva York, en el Parrish Art Museum, del 7 de agosto al 16 de octubre.

Con motivo de esta exposición, que se podrá ver hasta el 2 de octubre, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, muestra 80 obras de Vicente y Sorolla, inspiradas en sus jardines mientras que la muestra de Nueva York acogerá 73 obras de ambos artistas, con la misma temática.

"La muestra pone de manifiesto la relación directa de una importante selección de obras de Esteban Vicente con el jardín que él mismo cultivó, desde 1964", en Bridghampton, Long Island, y, al mismo tiempo, se hace eco de la tradición, surgida a finales del siglo XIX, en la que varios artistas "no solo pintaron jardines, sino que crearon el suyo propio, lo cuidaron y lo convirtieron en su principal fuente de inspiración", ha explicado la comisaria de la exposición y directora del museo segoviano, Ana Doldán de Cáceres.

La comisaria ha señalado que el máximo exponente en España de esta tradición es Joaquín Sorolla y por eso esta muestra plantea un "guiño relacional", a partir de una selección de obras uya que aunque pertenecieron a momentos distintos, existe un nexo común en la esencia de su pintura.

"Luz, color, y atmósfera se dan cita en las salas, así como las gráciles manchas con las que ambos detuvieron el tiempo de su naturaleza creada", ha reconocido la comisaria de la muestra.

El presidente de The Harriet and Esteban Vicente Foundation, Andrew Stein, ha manifestado su "emoción" por colaborar con el Museo Sorolla, el Museo Esteban Vicente de España y el Parrish Art Museum de Nueva York en torno a una exposición espejo "tan increíble" que pone de relieve no solo a dos renombrados artistas españoles, "sino también la hermosa inspiración que hay detrás de sus obras".

A esto ha añadido que hacer de los jardines de sus respectivas casas el tema de algunas de sus obras más disfrutadas "no fue solo una exploración de la belleza, el color y la luz de la naturaleza", sino también un verdadero "homenaje" a sus esposas, Clotilde y Harriet, lo que proporciona un "significado más profundo" a esta exposición conjunta.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Segovia y del Museo, Miguel Ángel de Vicente, ha invitado a descubrir "las semejanzas" de dos artistas muy dispares en la forma pero que, sin embargo, y como se puede apreciar en esta exposición, en el fondo compartieron "pasiones y características".

De Vicente ha agradecido "la implicación" de las instituciones y los particulares que han hecho posible una muestra que, como los jardines, "transmite calma y vida" e invita a imaginar y explorar los escenarios donde dos genios de la luz y el color "encontraron la inspiración en sus últimas pinceladas; tal vez cuando parecía complicado que su inmensa obra pudiera florecer aún más".

Además, se ha elaborado una publicación espejo, bilingüe, que compendia ambas propuestas de pinturas jardines y ambién forma parte del proyecto un estudio botánico de las obras de Sorolla y Vicente del investigador Eduardo Barba.

Diversas actividades divulgativas y educativas y la recreación de una parte del jardín de Bridgehampton alrededor del monolito que marca el lugar donde reposan los restos de Esteban Vicente y su mujer, Harriet G. Vicente, completan el proyecto.