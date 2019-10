'Öndög', Espiga de Oro, y 'La vida invisible de Eurídice Gusmao', Espiga de Plata en Seminci

Actualizado 26/10/2019 14:49:01 CET

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El largometraje 'Öndög', obra firmada por el director chino Wang Quan'an, ha sido galardonada este sábado con la Espiga de Oro al Mejor Largometraje de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Asimismo, esta producción mongola se ha alzado con el premio a la mejor dirección de fotografía, de la que es responsable Aymerick Pilarski.

En 'Öngög', el realizador Wang Quan'an, aborda la cultura, sociedad y tradiciones mongolas, una forma de vida que parece estar abocada, como los dinosaurios, a una inminente extinción. Se trata del séptimo largometraje del director, considerado como uno de los directores y guionistas más importantes e influyentes en el mercado cinematográfico chino.

El jurado internacional, formado por la cineasta Josefina Molina, premio Nacional de Cinematografía; el director canadiense Philippe Lesage; el realizador indio Dilip Mehta; la directora georgiana Keti Machavariani; la periodista y escritora Rosa Montero; el productor y fotógrafo francés Thierry Forte, y el gestor cinematográfico cubano Iván Giroud, ha otorgado la Espiga de Plata a 'La vida invisible de Eurídice Gusmão', producción germanobrasileña que firma el director carioca Karim Aïnouz.

La película, candidata al Oscar a mejor película de habla no inglesa, también se ha alzado con el premio 'ex aequo' a la mejor actriz para sus dos protagonistas, Carol Duarte y Julia Stockler, el premio 'Sociograph Award 2019' a la película más emocionante de la Sección Oficial y el Fipresci de la crítica internacional, este último "por su sólida narrativa dramaturgia y desarrollo de personajes, sin perder sus raíces brasileñas, con una mirada feminista, equilibrada y compleja que refleja las múltiples capas a la sociedad moderna".

El premio al mejor actor ha ido a parar a manos de Levan Gelbakhiani, protagonista de la producción sueca ambientada en Georgia --país invitado de esta edición-- 'And then we danced', filme que también se ha alzado con la Espiga Arcoíris "por su excelente guion, que habla de la casi imposible relación de amor entre dos hombres en la Georgia contemporánea, en el contexto de una sociedad que, alentada por la iglesia ortodoxa, aún no acepta las relaciones LGTBI llegando a rechazarlas incluso con la violencia".

Además, el jurado de la Espiga Arcoíris ha otorgado una mención especial a la película eslovaca 'Nech je Svetlo' (Que haya luz) de Marko Skop, "por ser una inquietante reflexión sobre la intolerancia de los colectivos sociales históricamente marginados y el auge del fascismo en Europa".

En lo que respecta a los premios a la dirección, el islandés Rúnar Rúnarsson ha obtenido el Premio 'Ribera de Duero' al mejor director por 'Bérgmal' (Echo), un collage formado por 58 historias que transitan entre lo cotidiano de la navidad en Islandia y las emociones universales.

Mientras, el Premio 'Pilar Miró' al mejor nuevo director ha recaído en Mounia Meddour por su largometraje 'Papicha', que convierte un inocente desfile de moda en todo un alegato feminista frente al integrismo islámico creciente de los años 90 en Argelia. La película ha logrado, además, el Premio del Público.

También en el marco de la Sección Oficial ha resultado galardonado el último trabajo de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, 'Le jeune Ahmed', que se ha hecho con el Premio 'Miguel Delibes' al mejor guion y con el Premio 'José Salcedo' al mejor montaje, del cual han sido responsables Marie-Hélène Dozo y Tristan Meunier.

Por su parte, 'Honeyland', una producción documental de Macedonia, ha obtenido por unanimidad el premio Espiga Verde certamen por su capacidad de resaltar la necesidad de preservar el equilibrio ambiental de la naturaleza, también en el desarrollo económico, a través de la apicultura tradicional. Además, el jurado del galardón ha otorgado una mención especial a la película 'The Price of Progress', de Víctor Luengo.

CORTOMETRAJES

En cuanto a los cortometrajes exhibidos en la Sección Oficial, la Espiga de Oro ha sido para 'The Physics of Sorrow' (Física de la tristeza), de Theodore Ushev, creado en su totalidad con la técnica de la pintura encáustica y basado en el libro homónimo del escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov.

La Espiga de Plata ha recaído en 'Carne' (Flesh), un trabajo hispano-brasileño dirigido por Camila Kater que recoge las experiencias de cinco mujeres a propósito del modo en que se relacionan con su cuerpo.

Mientras, 'Movements' (Movimientos), de Dahee Jeong ha obtenido el Premio al mejor corto europeo, que toma como referencia sus diez minutos de duración para mostrar cuántas cosas pueden suceder en ese tiempo.

Por último, el jurado de la sección que valora los cortometrajes regionales ha concedido el Premio Castilla y León en Corto a 'Muedra', de César Díaz Meléndez, "por su originalidad, su uso de la técnica 'stop motion' y su apuesta estética".

MÁS PREMIOS

El jurado de la sección Punto de Encuentro ha otorgado el premio al Mejor Largometraje a 'O fim do mundo' (El fin del mundo), de Basil Da Cunha (Suiza). El premio al Mejor Cortometraje Extranjero ha sido para 'Stay Awake, Be Ready' (Permaneced despiertos, estad preparados), producción de Vietnam, Corea del Sur y Estados Unidos que dirige Pham Thien An y, dentro del apartado, 'La Noche del Corto Español', ha sido galardonado 'Solsticio de verano', de Carlota González-Adrio.

El Primer Premio de la sección documental Tiempo de Historia ha sido para el largometraje 'The Cave', de Feras Fayyad (Siria/Dinamarca/Alemania), mientras el Segundo Premio ha ido a parar a 'Colectiv', de Alexander Nanau (Rumania/Luxemburgo). En cuanto a los cortometrajes, en la sección ha sido galardonado 'Frisson d'amour' (El cosquilleo del amor), producción francesa dirigida por Maxence Stamatiadis.

Doc España, la sección dedicada al documental español, ha otorgado su premio al documental 'La libertad es una palabra grande', coproducción de Uruguay, Brasil y España dirigida por el uruguayo Guillermo Rocamora. El largometraje retrata a Mohammed quien, después de 13 años preso en Guantánamo, es puesto en libertad y trasladado a Uruguay. Allí tiene una segunda oportunidad para empezar una nueva vida en libertad en un lugar desconocido.

El jurado de los premios Blogos de Oro, que se entrega por segundo año en el certamen, ha concedido su galardón a la película española 'Intemperie', de Benito Zambrano, "por su búsqueda de perdón y reconciliación en lugar de confrontación y el odio, mensajes muy necesarios estos días".

Por segunda vez, se ha otorgado también el Premio 'Dunia Ayaso' de la Fundación SGAE que ha sido concedido a la película 'La hija de un ladrón', de Belén Funes, programada en la sección Spanish Cinema. Este premio reconoce aquel título que muestre personajes femeninos con un papel principal como el que interpreta Greta Fernández.

El jurado joven de la Sección Oficial ha otorgado su premio al largometraje 'The Farewell', de la directora Lulu Wang, y el jurado correspondiente a la sección Punto de Encuentro a la película, 'Le Miracle du saint inconnu' (El milagro del santo desconocido), producción de Marruecos, Francia y Catar dirigida por Alaa Eddine Aljem. Mientras que el Premio de la sección Seminci Joven, concedido por jóvenes entre 12 y 18 años mediante votación popular, ha recaído en 'Mijn bijzonder rare week met Tess' (Mi semana extraordinaria con Tess), producción holandesa y alemana dirigida por Steven Wouterlood.