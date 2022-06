Opas piden regular por ley el "margen abusivo" de beneficios de las petroleras o no aguantarán más trabajando a pérdidas

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja y la Alianza UPA y COAG ha advertido hoy al Gobierno que o regula por ley el margen "abusivo" de beneficios de las petroleras o no aguantarán "mucho más" trabajando "a pérdidas".

"La ruina de agricultores y ganaderos es el beneficio de las petroleras y también del Gobierno, unos con beneficios y otros con impuestos", ha denunciado el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, a las puertas de la Compañia Logistica de Hidrocarburos (CLH) en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde estas las tres organizaciones han llevado a cabo una protesta ante el "abusivo precio del gasóleo agrícola".

Dujo ha recordado que el pasado año el precio, "por estas fechas estaba a 0,80 y hoy a 1,60 euros". Así, ha indicado que una explotación media de Castilla y León gasta aproximadamente 15.000 litros al año, lo que significa que el año pasado tenía un coste de 12.000 euros y este de 24.00 euros. "Se ha doblado el coste del gasóleo. Nuestra rentabilidad pasa porque los costes de producción que tenemos sean justos, no abusivos, como en este caso", ha añadido para incidir en que el coste total de la agricultura y la ganadería en la Comunidad ha pasado de los 320 millones del año pasado a los 640 de este.

"El tractor se para. No se nos permite trabajar. A este coste no somos rentables. La sociedad va a tener los alimentos muy caros. No podemos seguir así. Hay que ponerle tope, freno, techo al precio de los combustibles y el Gobierno tiene que bajar los impuestos para tener un gasóleo profesional, para poder trabajar, para que nuestro tractor ande, para que nuestras explotaciones ganaderas funcionen. Si no, nos vemos abocados a cerrar", ha añadido.

Por su parte, Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, ha ahondado en la situación "totalmente abusiva" en la que se encuentra el campo por parte de unas empresas que han dado en 2021 "unos beneficios escandalosos".

"Esos beneficios son a costa de los trabajadores del campo, de los agricultores, ganaderos y de toda la sociedad. Estamos exigiendo una reivindicación justa, un gasóleo profesional para poder seguir produciendo alimentos, que es nuestro trabajo", ha añadido.

En este punto, ha reclamado al Gobierno que regule por ley el mercado energético para que el sector tenga "un precio social del gasóleo agrícola", que es su "herramienta de trabajo".

"Lo necesitamos para ya y tenemos que pedir a estas industrias que dejen de ser tan especuladoras, que dejen estos precios abusivos, porque hoy el gasóleo sin impuestos, podría estar 0,80 y nos lo cobran a 1,50. Eso es descarado. Hay que regular por ley el margen de beneficio de las petroleras", ha apostillado

RUINA

Por su parte, el coordinador de COAG en la Comunidad, Lorenzo Rivera, ha tildado de "vergüenza" la actuación de las petroleras. "Mientras ellas están desbordando sus beneficios, nosotros nos vamos a la ruina y la sociedad también", ha argumentado para evidencia que empresas com o

Cepsa han obtenido en el primer trimestre de este año casi tantos beneficios como en todo 2018 y Repsol casi los mismo que en todo 2021.

"Hay especulación pura y dura, que es lo que están haciendo las petroleras y lo que hay que hacer por parte del Gobierno es intervención del mercado de la energía, también el de los combustibles", ha continuado.

Al hilo de estas palabras ha explicado que en la presente campaña cerealista, que va a ser "mala", no llegarán a las 2.000 kilogramos de producción por hectárea con unos costes fijos de producción de más de 1.000 euros la hectárea. "A pérdidas no podemos trabajar y no vamos a poder aguantar mucho tiempo. Por lo tanto, intervención. Y si se aplican más impuestos a las petrolíferas se nos va a repercutir en más precio para nosotros, luego esa no es la solución. La solución es intervención", ha concluido.