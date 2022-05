La oposición acusa al PP haber asumido los postulados de Vox al que critican por sus "mítines" en las comparecencias

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los grupos parlamentarios de los partidos en la oposición han coincidido este jueves en su acusación al Partido Popular por haber asumido los postulados de su socio de Gobierno, Vox, al que han criticado por su parte por los "mítines" y "peroratas" que están realizando sus consejeros en las comparecencias en las diferentes comisiones de las Cortes.

En concreto, el que fuera vicepresidente de la Junta en la anterior legislatura y actual procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha mostrado "mucha preocupación" por la actitud que, a su juicio, están demostrando los diferentes portavoces del PP de Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de haber asumido "toda la agenda ideológica" de Vox en la acción de gobierno.

"He asistido con asombro a las comparecencias de todos los consejeros", ha asegurado Igea que ha puesto como ejemplo de esa asunción de los postulados de Vox la comparecencia del titular de Presidencia, el 'popular' Jesús Julio Carnero, al asumir el Proyecto de Ley de Concordia que exigieron los de Santiago Abascal para rubricar el acuerdo de Gobierno en Castilla y León.

"Parece ser que había discordia", ha ironizado el exvicepresidente de la Junta que ha advertido además del peligro y de los riesgos de asumir las posiciones sobre el medioambiente, la agenda antiglobalización o la "política de autarquía" de Vox, y ha augurado al respecto que, si en Europa triunfan esos postulados de consumo de lo propio, se puede poner en peligro el balance exportador "netamente positivo" de Castilla y León.

En el mismo sentido se ha pronunciado su compañero de grupo y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, que ha considerado "grave, descorazonador y lamentable" que el Partido Popular esté "asumiendo por completo" los postulados ideológicos de la 'ultraderecha' y ha puesto como ejemplo que los consejeros y los procuradores 'populares' no se atrevan a mencionar ya en sus intervenciones la Agenda 2030.

"Es dantesco", ha zanjado Fernández que ha insistido en que en las cinco horas de comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, no se atreviese a mentar la citada Agenda 2030, "muy ejemplificador de cómo el PP está absolutamente subyugado y

completamente sometido" a los postulados ideológicos de Vox. "El que con ultraderecha se acuesta se levanta con un gorro de aluminio en la cabeza", ha sentenciado el procurador de Unidas Podemos que ha advertido al PP de que está haciendo un "flaco favor" a la ciudadanía Castilla y León.

Por otro lado, Fernández ha considerado "bochornoso" y "de vergüenza" el contenido de las comparecencias de los consejeros de Vox --Mariano Veganzones, el martes, y Gerardo Dueñas, el miércoles-- a los que ha acusado de no estar presentando ni rindiendo cuentas de sus respectivos programas de legislatura y de dedicarse a "hacer el ridículo" con sus "mítines", "peroratas negacionistas" y "demás barbaridades y sandeces" en las Cortes.

"La ultraderecha no se ha enterado de que esto es un Parlamento", ha lamentado Fernández que se ha mostrado "perplejo" por el "uso partidista" de las Cortes por parte de Vox al que ha acusado de estar "mancillando y pervirtiendo" el Parlamento autonómico en su único objetivo de "meter su discurso de ultraderecha" que denota, a su juicio, que los de Abascal no tienen proyecto político para Castilla y León.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha considerado que el PP asumió las posiciones de Vox "desde el mismo momento que pacto con ellos --Vox-- y les metió en su Gobierno".

Finalmente, el portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, el leonesista Luis Mariano Santos, ha considerado que PP y Vox son ya "la misma cosa" desde el convencimiento de que la "delgada línea entre los posicionamientos parece ya no existir". "Lo vimos en su momento con Ciudadanos. Se funden de forma tan sorprendente que parece que son lo mismo", ha opinado el leonesista que ha considerado, no obstante, que esa simbiosis "no deja de ser un postureo" y se ha mostrado convencido de que a lo largo de la legislatura "se verán las tensiones y las diferencias, si las

hay".

Hasta el momento, ha evidenciado la unidad de acción entre PP y Vox entre los que no ve diferencia y ha aprovechado la ocasión para criticar la "línea continuista" y "poco agradecida para los ciudadanos que esperan un cambio" que está llevando a cabo, a su juicio, el nuevo Gobierno de coalición. "Veremos a ver cómo se practica y cómo se concreta pero, la verdad, es que no soy nada optimista", ha concluido.

Los representantes de los grupos en la oposición han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes para preparar el pleno ordinario de la próxima semana, el primero de la nueva legislatura, en la que no han comparecido ni PP ni Vox en desacuerdo con las intervenciones de Francisco Igea cuando no es el portavoz del Grupo Mixto.