La oposición del Ayuntamiento de Valladolid critica la gestión de información sobre el inicio de la ZBE

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra han criticado este lunes al equipo de Gobierno de PP y Vox por el retraso, a su juicio, en la información a los ciudadanos sobre las restricciones, exenciones y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones.

VTLP ya había manifestado su crítica el pasado fin de semana por el retraso que consideran que se produce en este aspecto y, tras la rueda de prensa que ha ofrecido el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, para explicar la tramitación de un contrato de gestión y los siguientes pasos a dar, ambas formaciones han respondido con nuevos reproches.

El Grupo Municipal Socialista considera que la situación de los ciudadanos ante la entrada en vigor de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones es de "incertidumbre", y considera que contribuye a ello una publicación incorporada este domingo a la página web municipal, con algunos datos generales sobre el funcionamiento del área, los vehículos que tendrán el acceso restringido en primer lugar, las excepciones, la señalización del perímetro y ofrece el teléfono 010 y la web de la dgt.es para resolver dudas.

El PSOE ha recordado que la Ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones está en vigor desde el 1 de enero y "20 días después los conductores carecen de la información necesaria", algo que deberían tener "ya", sobre todo los propietarios de los vehículos más contaminantes, aunque las sanciones se apliquen el primer día de julio.

Las directrices de la Unión Europea para el establecimiento de estas zonas de bajas emisiones, ha defendido el Grupo Municipal Socialista, "son muy claras y se basan en la protección de la salud" y todo ello se pone en marcha para hacer frente a los efectos de la contaminación provocada por el tráfico en la calidad del aire y el ruido, con consecuencias negativas, sobre todo, para la salud.

VTLP PIDE AL ALCALDE QUE LO GESTIONE

Por su parte, los concejales de VTLP han visto confirmada este lunes, en la rueda de prensa del concejal, su "preocupación" por la gestión de esta información. "Lo que ha hecho el señor Alberca no es más que darnos la razón punto por punto a las denuncias que ha hecho nuestro grupo municipal en las últimas semanas", ha señalado el concejal Jonathan Racionero en un comunicado recogido también por Europa Press.

La formación de izquierdas defiende que el propio concejal del PP aseguró que se comenzaría a informar sobre el funcionamiento de la ZBE el 1 de enero pasado, pero el equipo de Gobierno "no cumple con sus propios plazos, no informa en nada a la población, sigue sin web informativa y no tiene señalización alguna colocada ni en marcha".

Todo ello supone, para VTLP, un "caos" y un "desastre" en la gestión, ya que hasta este 20 de enero no se ha sacado a licitación el sistema de información y explotación que entienden que "ya debería estar funcionando" y además aseguran que "hasta abril o mayo no será posible que lo haga".

Así se acumulan retrasos que llevan que, según la mejor de las previsiones, la información no se ponga en marcha hasta el mes de mayo. De hecho, a venturan que "la ciudad no va a estar lista y preparada" para poner en marcha el sistema el 1 de julio que es la fecha límite en la que comenzará a multarse a quienes incumplan con las restricciones".

VTLP ha criticado especialmente la "actitud" de Alberto Gutiérrez Alberca, en quien observan "poco interés en cumplir con la legislación".

"Recordamos que esta zona de protección atmosférica viene impuesta por una directiva europea con el propósito de reducir la contaminación del aire y que, además, este equipo de gobierno ya cuenta con tres sentencias en contra en los tribunales", ha señalado Jonathan Racionero.

Por todo ello, el grupo municipal reclama al alcalde, Jesús Julio Carnero, que "como máximo responsable del ayuntamiento y de la ciudad", cumpla "por una vez con los vecinos de la ciudad de Valladolid, que haga el favor de gestionar correctamente en tiempo y forma la zona de bajas emisiones".