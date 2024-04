Ortega Smith asegura que "hablar de igualdad ante la ley empieza a ser una reivindicación revolucionaria"

VALLADOLID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de VOX, Javier Ortega Smith, ha denunciado que en España "algunos han quemado el Código Penal, poniendo en la calle a los golpistas y a los condenados con indultos y leyes de amnistía", por lo que, ha asegurado que "hablar de igualdad ante la ley empieza a ser una reivindicación revolucionaria".

Así lo ha señalado durante su participación en las VIII Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que, bajo el lema: 'La nueva Ley: Una urgente necesidad', se celebran en Valladolid.

"El artículo 14 -de la Constitución Española- está siendo pisoteado y, para que esto no ocurra todos los días, hay unos abogados -los del Turno de Oficio- que a costa de su tiempo, salud y recursos están dejándose la piel en defensa de esa justicia sin las garantías, medios y el apoyo suficiente", ha dicho Ortega, tras lamentar que el término de la soberanía judicial "también está devaluado".

Ante esta situación, el diputado nacional de VOX ha puesto en valor al servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita. "Este servicio público, formado por profesionales que de forma voluntaria y con los medios que tienen a su alcance intentan defender a todos aquellos que no tienen los recursos económicos suficientes, no es ajeno a la situación dramática que sufre la Justicia". Pero, desgraciadamente, desde hace décadas se defiende a los que nos agreden y se olvida a quienes nos defienden", ha afirmado en alusión a las FFCCSS, funcionarios de prisiones sanitarios, entre otros, según recoge un comunicado de la formación remitido a Europa Press.

A continuación, Ortega se ha referido a la jubilación de los letrados del Turno de Oficio, y se ha preguntado si los abogados del Turno de Oficio "no tienen tampoco derecho a una jubilación digna?". "Están mal pagados cuando trabajan y mal jubilados cuando ya no pueden trabajar", ha reconodio por lo que ha pedido "cambiar" esta situación "de arriba abajo".

"Lo que está en juego es la dignificación de la profesión. Algunos han entendido mal el concepto de Justicia Gratuita, porque gratuita no significa que el abogado del Turno de Oficio tenga que trabajar gratis", ha apostillado.

Y es que, para Ortega, el hecho de que los Letrados del Turno de Oficio de la Justicia Gratuita tengan que trabajar en procedimientos gratis es "inaceptable en cualquier profesión". "Es inaceptable que sean los abogados -del Turno de Oficio- los que tengan que asumir la defensa de personas jurídicas y luego no cobren; la defensa urgente de justiciables que han solicitado la Asistencia Gratuita pero que no se les ha reconocido. Es inaceptable que estos abogados no solo estén mal pagados, sino que se les pague con retraso", ha resaltado, tras asegurar que es el Estado es el que tiene que asumir "las responsabilidades económicas" y hacerse cargo de "perseguir al justiciable que ha pretendido una justicia gratuita a la que no tenía derecho".

A renglón seguido, el diputado nacional también ha insistido en la necesidad de una equiparación en la retribución de los abogados del Turno de Oficio. "Es absolutamente necesario que esté establecido un mecanismo de actualización permanente, porque si no será pan para hoy y hambre para mañana", ha reflexionado para insistir en que la profesión de abogacía hay que declararla "de riesgo", ya que -ha recordado- hay abogados "que se han jugado literalmente la vida en la asistencia del letrado al detenido".

Para ello, Ortega ha asegurado que hace falta "voluntad política". "Yo he vivido leyes, Proposiciones, Proyectos de Ley o Proposiciones de Ley que, en cuatro años de legislatura, no han avanzado lo más mínimo". Por el contrario, he visto que cuando a algunos les interesa, en dos meses se ha presentado el proyecto, se ha terminado la ponencia, se ha llevado dictamen a comisión, al Pleno y se ha aprobado", ha dicho.

"¿Saben ustedes los que necesita este Gobierno? Que se lo pida Bildu, PNV o Junts, porque lo necesita para sacar adelante una investidura, unos Presupuestos o una Ley", ha cuestionado.

Por todo ello, Ortega ha asegurado que los letrados del Turno de Oficio necesitan "menos palabrería, menos discursos grandilocuentes en el Congreso, en el Senado y en las tribunas y más hechos reales". "Nosotros apoyaremos todo lo que se pueda para que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se haga y recoja estos tres principios elementales en favor de los abogados: Respeto y dignidad, medios suficientes en cuanto a su retribución, y garantías por parte del Estado para que cobren puntualmente como corresponde y con todo el respaldo institucional que se merecen", ha sentenciado.