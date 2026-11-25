SALAMANCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que Salamanca va a ser una de las pocas provincias en España en las que con muy pocos votos se van a decidir las elecciones" de este domingo, 29 de noviembre.

Lo ha hecho durante una visita a la capital salmantina junto a los candidatos al Congreso y Senado, donde ha hecho un llamamiento, en declaraciones recogidas por Europa Press, "a todos los votantes de esta provincia para decirles que de ellos depende que se mantengan las subidas del salario mínimo o no".

De los votos de los salmantinos, ha indicado, "depende que suba el salario de tres millones de funcionarios", también "las pensiones a más de diez millones de personas en este país".

"Muy pocas personas en provincias como Salamanca van a decidir si siguen subiendo diez millones de pensiones, dos millones de salarios mínimos o, como digo, el sueldo de los funcionarios", ha incidido, al tiempo que ha apelado en Salamanca al voto de los funcionarios para que el PSOE gane las elecciones.

"En Salamanca, por poner un ejemplo, hay casi 30.000 servidores públicos", ha indicado, para después explicar que se número de funcionarios "van a ver el año que viene la mayor subida salarial desde 1992, un 4,5 por ciento más un 0,5 por ciento este año, un cinco por ciento de subida salarial", les ha recordado a la hora de pedirles el voto.

Por lo tanto, muy pocos votos en algunas provincias como Salamanca van a decidir la vida de millones de personas en este país".