Óscar Puente subraya que Justicia "ya no tiene ninguna excusa" para no hacer el Campus y se pregunta "qué le retiene"

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha subrayado que el Ministerio de Justicia "ya no tiene ninguna excusa" para desarrollar el proyecto de Campus o Ciudad de la Justicia y se ha preguntado "qué le retiene" si "dice que está deseando hacerlo".

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Consistorio, Puente se ha referido al anuncio de los operadores jurídicos de manifestarse el próximo 2 de diciembre para reclamar la Ciudad de la Justicia, una movilización a la que el munícipe ha mostrado su apoyo a través de redes sociales, y ha recordado que el Consistorio ya es el propietario, a falta de su inscripción en el registro, también de la parcela del aparcamiento del antiguo Río Hortega.

"Somos propietarios de todo. El ministerio ha dicho, por boca de la ministra, que está deseando hacerlo, no sabemos qué le retiene, ya no tiene ninguna excusa", ha ironizado el regidor, que ha reclamado que esos "deseos tan fervientes" de su titular, Pilar Llop, se vean "materializados" con la firma de un convenio que "dé garantías" de la realización del proyecto.

"No vamos a poner dos parcelas que valen diez millones de euros a disposición del Ministerio para luego tener que perseguirlo para que haga algo a lo que ya se comprometió", ha insistido Óscar Puente, quien ha recordado que las condiciones ya se las han puesto "claramente" a Justicia tras ser acordadas "por unanimidad" en el Pleno del Ayuntamiento, las cuales pasan por "compromisos firmes por escrito de cantidades para invertir el año que viene, el siguiente, el siguiente y el siguiente".

"Si eso está, cederemos las parcelas, si no, no", ha sentenciado el primer edil, quien tiene la "impresión" de que el Ministerio "no lo quiere hacer".

En este sentido, ha señalado que el Consistorio hará una comunicación formal de la adquisición de las dos parcelas para que Justicia "mueva ficha". "A partir de ahí esperaremos una reacción, quien tiene que hacer la Ciudad de la Justicia es el Ministerio", ha apostillado.

Como ejemplo, Óscar Puente se ha referido al interés, por parte de otro ministerio, de hacer en Valladolid un centro de refugiados para el que "ya ha hecho el proyecto" a pesar de que todavía "no tiene la parcela". Cuando se quiere, se puede; cuando no, se marea la perdiz, que creo que es lo que está haciendo el Ministerio de Justicia", ha concluido.