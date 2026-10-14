La OSCyL ofrece su segundo concierto de abono de la temporada con la cantaora Marina Heredia

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana el segundo programa de abono de la Temporada 2026/27 con la participación de la cantaora granadina Marina Heredia y bajo la dirección del maestro Pablo Rus Broseta, según ha informado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado.

Los conciertos tendrán lugar el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, a las 19.30 horas, en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El repertorio está vertebrado por el universo sonoro hispano-francés y rinde homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. La velada incluye la interpretación de 'Los Homenajes' y de 'El Amor Brujo', obra que contará con la voz de Marina Heredia, señalan desde la Junta a través de un comunicado.

El programa se completa con los 'Nocturnos' de Claude Debussy, 'Iberia' y 'El sueño de Cleopatra', obra compuesta a principios del siglo XX por Mel Bonis.

El director Pablo Rus Broseta, quien estuvo al frente de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana entre 2017 y 2024 y debutó en marzo de 2026 con la Filarmónica de Londres, asumirá la dirección musical de ambas jornadas. Por su parte, la cantaora Marina Heredia aportará su vinculación con la música sinfónica en la interpretación de la pieza de Falla.

Las entradas para asistir a los conciertos se encuentran a la venta en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de los canales en línea oficiales de la OSCyL y del propio recinto.