Ouigo conectará Valladolid con Madrid diariamente a las 9.00 y las 22.35 horas

La empresa de capital francés descarta "a corto plazo" llegar a más destinos en CyL

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de trenes de alta velocidad Ouigo ha puesto este martes a la venta los billetes para su nuevo servicio Madrid-Segovia-Valladolid, que entrará en funcionamiento el próximo 18 de abril con dos frecuencias diarias en cada sentido: a las 9.00 y las 22.45 horas entre la capital vallisoletana y la estación madrileña de Chamartín --con paradas en Segovia a las 9.33 y 23.10 horas-- y, en sentido inverso, con salidas desde Madrid a las 7.05 y 20.40 horas --paradas a las 7.33 y 21.08 en Segovia--.

La compañía de capital francés ha presentado su oferta este martes a los medios de comunicación en la estación Campo Grande de Valladolid, a poco menos de un mes de poner en marcha este nuevo itinerario, que además servirá para conectar las ciudades vallisoletanas una vez al día con Alicante y Albacete y, a partir del 1 de junio, también con Cuenca --los billetes para la ciudad manchega también se han puesto en venta este hoy--.

Los billetes de este nuevo servicio, que da inicio a la libre competencia ferroviaria en la línea Madrid-Segovia-Valladolid, se han puesto a la venta pasadas las 10.00 horas de este martes, con un precio a partir de 9 euros para la tarifa esencial, inicialmente idéntico para todos los trayectos independientemente de la distancia, que incrementará en función de la demanda de los trenes.

Los niños de 4 a 13 años tienen un precio lineal de 7 euros, mientras que los pequeños de 0 a 3 años que no ocupen asiento y vayan en brazos de un adulto tendrán billete gratuito.

La tarifa básica da derecho al billete con asiento estándar, un bolso o mochila y una maleta pequeña del denominado tamaño de cabina.

Con un coste adicional de nueve euros (a partir de 18 euros en total) se puede acceder a la tarifa plus, con la que se puede añadir una maleta grande, elección de asiento, que puede ser 'XL' si hay disponibilidad, y acceso a los servicios de entretenimiento de Ouigo. Y por 17 euros más con respecto a la tarifa básica (desde 26 euros en total) estaría el paquete 'full', con opción a una segunda maleta grande por persona y posibilidad de cambiar el billete de fecha u hora y de recibir un reembolso si se cancela el viaje.

La directora general de Ouigo España, Helene Valenzuela, ha destacado el "hito" que supone esta nueva ruta de la compañía, que desde que comenzó a operar en España el 10 de mayo de 2021 --justo al día siguiente del fin del estado de alarma por el COVID-19-- trajo al mercado ferroviario español "precios nunca vistos", la "democratización del acceso al tren" y la apertura a nuevos públicos que afirma que anteriormente apenas se veían, como jóvenes y estudiantes o familias con niños.

En total, Ouigo pondrá a la venta 14.000 billetes semanales en este nuevo servicio de alta velocidad 'low fare', que incluso podrían ampliarse a 28.000 ya que la compañía en función de la demanda duplica la capacidad de los convoyes y, así, pasan de 509 plazas (en vagones de dos alturas) a 1.018.

La duración del viaje entre Valladolid y Madrid será muy similar al que ofrece la alta velocidad operada con Renfe, con la previsión de una hora de trayecto, mientras que entre Segovia y la capital de España el tiempo de recorrido se sitúa en unos 33 minutos.

Además, la frecuencia que partirá de Valladolid a las 9.00 horas todos los días prolongará su recorrido más allá de la capital de España con destino a Alicante, donde llegará a las 12.44 horas tras menos de cuatro horas de trayecto. Además, hará paradas en Albacete (menos de 3 horas desde Valladolid) y, a partir del 1 de junio, en Cuenca (2.21 horas de tiempo).

En sentido contrario, el tren de Ouigo que sale de Alicante a las 17.54 horas será el que llegue a la estación de Valladolid Campo Grande a las 21.40 horas, pasando por Madrid a las 20.40.

La otra frecuencia, Valladolid-Madrid a las 22.35 horas y Madrid-Valladolid a las 7.05 horas, por el momento solamente está a la venta hasta el 1 de septiembre de 2024.

INVERSIÓN.

Como ha explicado Valenzuela, la ampliación de Ouigo hasta Valladolid y Murcia ha requerido la compra de dos trenes más, con lo que disponen ya de 16, y ello sumado a la contratación y formación de tripulantes y maquinistas y la inversión en comunicación y en desarrollos asciende a unos 100 millones de euros, dentro de una inversión total de 700 millones de euros en España en los últimos años.

La expansión de Ouigo en España continuará este 2024, cuando la compañía va a pasar de operar 7 destinos a un total de 15. A Valladolid, Segovia y Cuenca que ya tienen billetes a la venta, se unirá Murcia, previsiblemente antes de que finalice el mes de junio y, ya en el segundo semestre del año la nueva línea que conectará la capital de España con Sevilla, Córdoba y Málaga, con lo que se dará por completado el Acuerdo Marco firmado con Adif.

Los demás destinos de la compañía son Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Albacete, Alicante, Valencia.

FUTURAS AMPLIACIONES.

De cara a próximos crecimientos, Valenzuela ha descartado "a corto plazo" que Ouigo llegue a más destinos en Castilla y León o el norte de España porque ha señalado que "no encaja" en la situación actual y la compañía no dispone de "medios suficientes". Eso sí, ha matizado que Ouigo es una empresa "eficiente" y mira "cualquier oportunidad de mercado", por lo que no quiere descartar nada.

La directora general ha señalado que Valladolid ha sido "el primer paso" en la dirección de "vertebrar el país" dentro de un modelo de operaciones "optimizado" que se logra con una utilización lo más eficiente posible del material rodante y "mirando mucho como encajan estas rutas en los flujos de trenes y personal".

De hecho, ha apuntado que la posibilidad de llegar hasta Valladolid se abrió gracias a que Adif permitió "prolongar el surco" del trayecto Alicante-Madrid.

A las dificultades para ampliar el servicio a más destinos se unen también las autorizaciones que debe solicitar Ouigo para operar en las infraestructuras ferroviarias españolas, pues "cada línea supone una nueva homologación".

De este modo, ha resumido, "si todo encaja y se alinean los planetas podemos hacer nuevas aperturas".