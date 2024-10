El palacio de La Salina de Salamanca acoge la la muestra 'Bonsáis' con 42 ejemplares de 22 especies

SALAMANCA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Cultura de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha inaugurado la exposición 'Bonsáis' que se muestra en el patio del Palacio de la Salina, con entrada libre, hasta el próximo domingo.

Los visitantes podrán disfrutar de una colección de 42 árboles de 22 especies diferentes, incluyendo un ejemplar destacado del Real Jardín Botánico de Madrid, que los propios organizadores han calificado de 'joya'.

El primero de estos ejemplares destacados es un falso membrillo chino que fue un regalo del rey de Marruecos, Hassan II a España, según ha desvelado el representante de la dirección del Real Jardín Botánico de Madrid, Alex Gómez.

"Es una pieza que pertenece al estilo que se conoce como enraizado en roca", ha señalado Gómez, al tiempo que ha apuntado que es "una verdadera joya".

Junto a esta pieza, el propio experto ha prestado para esta exposición un árbol de su propiedad, un arce cuya historia es muy peculiar, ya que como ha explicado él mismo en la presentación de la muestra, "viene de Italia", de un viaje que realizó en 2003.

"Me encontré un árbol tirado en una cuneta de un vivero. Pedí permiso para llevármelo, porque lo tenían apartado creyendo que estaba muerto.Le corté las dos ramas principales y el cepellón, lo metí en la maleta y me lo traje a España, donde he hecho toda la recuperación", ha explicado Alex Gómez.

"La exposición no solo busca mostrar la belleza de los bonsáis, sino también fomentar el interés por la naturaleza y la cultura en la ciudad", ha indicado durante la presentación el diputado de Cultura, David Mingo.

La Asociación Salmantina de Bonsáis ha sido la encargada de mostrar en esta exposición sus trabajos, que el diputado de Cultura de la Diputación ha calificado de "auténticas obras de arte".

Además de la exposición, la Asociación Salmantina del Bonsái, ha organizado para el sábado y domingo un taller práctico, en el que los socios de la asociación van a llevar "unos árboles que aún no están en el momento de exponerse, sino en punto de desarrollo" para indicar a los asistentes "cómo actuar sobre ellos y los pasos que hay que dar para convertirlos en bonsáis", ha apuntado el presidente de la Asociación Salmantina del Bonsái, Alberto de la Calle.

El horario de visitas será de 10 a 21 horas, de manera ininterrumpida.