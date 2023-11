Palencia alcanza la producción de las 100.000 unidades del Renault Austral

PALENCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Factoría de Renault en Palencia ha producido hoy su Renault Austral número 100.000 desde que comenzó su producción el pasado mes de julio de 2022.

Se trata de un modelo E-Tech full hybrid con el acabado iconic esprit Alpine, configurado en color gris pizarra satinado con techo negro, destinado a un cliente francés. Más de 200 empleados, junto con el director del Polo Industrial Iberia Vehículo y director de la Factoría de Palencia, José Martín Vega, han inmortalizado el momento con una fotografía a la salida del vehículo, informa desde Grupo Renault a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Renault España se convirtió en el Polo de hibridación de Renault Group en el Plan Estratégico Renaulution en el que se adjudicaban a España cinco nuevos vehículos, todos ellos con motorizaciones híbridas, recuerda la marca.

El primero de estos vehículos fue Renault Austral, un vehículo 100% 'Made in Spain' con el que la factoría de Palencia ha experimentado "grandes cambios" para hacer posible una fabricación en serie "a la vanguardia de la tecnología, con procesos de calidad muy exigentes y produciendo además de una forma muy respetuosa con el medio ambiente". Además, Renault Austral ha contado con el soporte del Centro de I+D+i de Valladolid desde la concepción hasta su industrialización.

"Renault Austral es uno de los pilares de la reconquista del segmento C, que conforma el corazón del mercado automovilístico mundial y continúa la ofensiva iniciada por Arkana y Nuevo Megane E-Tech 100% eléctrico en este segmento. Renault Austral estrenó la segunda generación de la tecnología E-Tech full hybrid que, con hasta 200 CV, consigue la mejor relación entre prestaciones y consumo del mercado", añade.

En su primer año de vida Renault Austral ha sido reconocido "por los grupos editoriales y las organizaciones más prestigiosas del motor", cosechando once reconocimientos hasta la fecha. Y es que diferentes jurados han valorado su tecnología, diseño, oferta mecánica completamente electrificada y su carácter Made in Spain, nombrándolo ganador de los premios Motor16, Car and Driver, APMC, Moveo La Vanguardia, Prensa Ibérica, Axel Springer, Autobest, Carwow, AutoFM, APEMOC y Automoción Press.

Todos ellos han elevado a Renault Austral "a lo más alto de sus galardones, con el prestigio y repercusión mediática que ello supone para el vehículo".

"La factoría de Palencia siempre ha demostrado su competitividad, lo que la ha hecho valedora de la producción de modelos tan importantes para Renault como Austral, Espace y el próximo modelo Rafale. El saber hacer de nuestros empleados y su dedicación nos permite hoy celebrar la producción del Renault Austral 100.000, confirmando el potencial y la importancia del Polo Iberia en la producción de los modelos electrificados del Grupo. Nuestras fábricas están además a la vanguardia de la innovación, con un equipo humano altamente cualificado, con procesos de calidad muy exigentes y produciendo además de una forma muy respetuosa con el medio ambiente", ha señalado Martín Vega.