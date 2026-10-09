Palencia se refuerza en innovación con un premio nacional, la candidatura a Ciencia en Acción y 1,67 millones de Red.es

Presentación de las tres iniciativas de impulso de la innovación en Palencia. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de su Agencia de Desarrollo Local, reforzará "la apuesta de la ciudad por la innovación" con varias iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la ciencia y la transformación digital.

Entre ellas destacan la candidatura de Palencia para albergar el encuentro Ciencia en Acción en 2027 y la concesión de 1,67 millones de euros de Red.es para desarrollar un proyecto de innovación aplicada al tejido económico de la ciudad, tal y como ha explicado la concejala de Impulso Económico, Judih Castro.

En este sentido también ha recordado otro "hito importante", como ha sido el reciente reconocimiento obtenido por la empresa palentina Alsis IoT en los Premios Innpulso Emprende. Al respecto, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado la importancia de estos tres hitos para la ciudad y ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde la Agencia de Desarrollo Local señalando que estos resultados demuestran que Palencia "tiene capacidad para generar y atraer proyectos innovadores y para aprovechar las oportunidades que ofrece formar parte de la Red Innpulso".

Asimismo, ha puntualizado que se trata de tres iniciativas diferentes, pero que tienen como elemento común la apuesta por la innovación y el conocimiento como herramientas para generar oportunidades, mejorar nuestra economía y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha señalado que la sostenibilidad ha pivotado "en torno a todas las actuaciones" que desde las diferentes áreas se han llevado a cabo en la ciudad. "La sostenibilidad no solo es medioambiental, también tiene que ser económica y las ciudades intermedias tenemos mucho que decir en el desarrollo medio ambiental, económico y sostenible del país", ha matizado.

Finalmente, el CEO de la empresa palentina Alsis loT, Fernando González Díez, ha subrayado que no solo consiste en apoyar a las empresas tecnológicas sino también en buscar la colaboración y dar las oportunidades al resto del tejido empresarial para que conozca lo que se hace en Palencia y para Palencia.

El proyecto Alsis Orienta, desarrollado por la empresa palentina Alsis IoT en colaboración con el equipo ESALAB de la Universidad de Salamanca, ha obtenido el Premio Innpulso Emprende a Ciudad Laboratorio durante la gala de entrega de los premios de la Red Innpulso, celebrada los días 29 y 30 de septiembre en Terrassa (Barcelona).

La candidatura de Alsis IoT fue seleccionada por la Agencia de Desarrollo Local para representar a la ciudad en este encuentro nacional, en el que participaron proyectos innovadores procedentes de ciudades de la Red Innpulso.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El proyecto Alsis Orienta plantea una solución tecnológica destinada a mejorar la accesibilidad y la orientación de las personas en edificios públicos mediante el uso de un gemelo digital, facilitando el acceso y la movilidad por estos espacios.

La edil ha recordado que este reconocimiento se suma a un "nuevo reto para la ciudad", ya que Palencia es una de las seis candidatas a albergar la edición de Ciencia en Acción del año 2027. La capital palentina competirá para conseguir la organización de este evento con Burgos, Castropol, Cieza, La Vall d'Uixó y Puerto Real.

En tercer lugar, la edil ha reconocido como "el tercer hito de la puesta del Ayuntamiento por la innovación" la aprobación del proyecto Palencia Smart Economy Lab, presentado por el Ayuntamiento de Palencia dentro del programa RedCyTI de Red.es, que permitirá movilizar una inversión de 1.673.021,95 euros, con una financiación del 60 por ciento por parte de Red.es.

RedCyTI es un programa impulsado por Red.es para promover el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes mediante el uso de la tecnología, los datos y la innovación.

Su finalidad es apoyar proyectos que permitan a las administraciones públicas avanzar hacia modelos de gestión más inteligentes, sostenibles y eficientes, aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar los servicios, generar conocimiento y favorecer el desarrollo económico y social de los territorios.

El proyecto se enmarca, además, en las actuaciones financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el período de programación 2021-2027, lo que permitirá a Palencia incorporar recursos europeos para avanzar en su transformación digital y en la modernización de su tejido económico.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la creación de un censo digital del tejido económico, la instalación de 50 sensores para medir los flujos peatonales, la participación de 75 establecimientos, el desarrollo de una plataforma de datos y la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial capaces de generar recomendaciones para los negocios.

El proyecto contempla también estudios de neuromarketing y comportamiento del consumidor, así como un programa de asesoramiento personalizado para los establecimientos participantes, con el objetivo de convertir los datos obtenidos en decisiones concretas que permitan mejorar su actividad y competitividad.