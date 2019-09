El Patio Herreriano acoge un taller sobre 'La arquitectura efímera como dispositivo pedagógico'

Publicado 06/09/2019 15:12:26 CET

El Patio Herreriano alberga desde hoy el curso-taller 'La arquitectura efímera como dispositivo pedagógico'. - MUSEO PATIO HERRERIANO.

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La arquitectura efímera como dispositivo pedagógico' da nombre al Curso/Taller que se desarrolla en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid, con diversas actividades entre este viernes y el 7 de octubre consistentes en el aprendizaje sobre la arquitectónica efímera.

Está dirigido principalmente a estudiantes y profesionales de la arquitectura, y contará con especialistas de diferentes universidades e instituciones.

La finalidad de este curso práctico de la Escuela de Arquitectura es la elaboración de un proyecto de intervención en espacios interiores y exteriores con motivo de la celebración, el 7 de octubre, del Día Mundial de la Arquitectura 2019, promovido por el Colegio de Arquitectos de Valladolid en el que participan los colectivos 'Arquitectura Muda', 'Montaje' y 'efimerARQ'.

Esta iniciativa se llevará a cabo mediante la utilización de diversas herramientas gráficas, tridimensionales, impresión 3D y medios audiovisuales, así como materiales constructivos específicos de arquitectura.

El Curso/Taller comienza este viernes con una serie de presentaciones sobre su contenido en Salón de Actos en el Museo Patio Herreriano por Darío Álvarez Álvarez, director de la Escuela de Arquitectura de Valladolid; Manuel Vecino Alonso, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid; Javier Hontoria Berasategui, director del Museo Patio Herreriano, y por Javier Arias Madero y Javier Blanco Martín, profesores de la Universidad de Valladolid.

Tras una visita al museo, seguirán dos conferencias: 'Arquitectura Neumática. Arquitectos visionarios. ¿Utopía o Realidad?', de Paulino Poveda Molina, de la Universidad de Valladolid, y 'Once upon a time in Spain. Prada Poole: contracultura, vanguardia y utopía construible', de Nuria Prieto González, editora y redactora la revista Tectónica.

Las sesiones prácticas tendrán lugar los dos fines de semana siguientes de viernes a domingo (13/15 y 20/22 de septiembre) en distintas dependencias del Museo Patio Herreriano, tanto en el interior como en la plaza exterior del edificio.

Como colofón del curso, el 7 de octubre se presentarán los proyectos desarrollados durante el mismo.

La programación práctica la completan dos charlas: 'La construcción de lo efímero en el campo de la arquitectura. OMA-AMO', de Javier Arias Madero, el 13 de septiembre, y 'Entre la Instalación artística y la configuración arquitectónica de lo efímero. Serpentine Pavilion', de Javier Blanco Martín, el día 20, ambas a las 19.00 horas.

Está limitado el número de alumnos a 50.

El Centro Buendía entregará un certificado de asistencia a quienes asistan, al menos, al 80% del Curso y presenten la memoria del Taller, para lo que se han solicitado créditos ECTS a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Uva.