Pedro Pisonero destaca las altas cifras de inversión y asegura que "no es cierto que lo peor vaya a ocurrir"

SORIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Iberaval, Pedro Pisonero, ha destacado las altas cifras de inversión, pese a la situación de incertidumbre actual, y ha augurado que no es cierto "que lo peor vaya a ocurrir". "Pronosticamos que 2020 y 2021 iban a ser malos desde el punto de vista financiero y no lo fueron. Pronosticamos que 2022 sería malo y llevamos seis meses y no lo está siendo, nos equivocaremos de nuevo", ha aseverado con motivo de su participación en los desayunos de FOES.

Pisonero ha reconocido que desde el punto de vista financiero los tipos de interés van a subir, a lo sumo un uno por ciento, cifras que, según ha augurado, las empresas podrán soportar por lo que no ve problemas graves. Así, ha recalcado que la parte de crecimiento de inversión sigue existiendo, con un 22 por ciento de personas que quieren invertir en el sector turístico y ha recalcado que los planteamientos a futuro son "positivos", por lo que "no es cierto que lo peor vaya a ocurrir".

Pisonero ha analizado cómo puede afectar la financiación a la situación actual y ha explicado que las sensaciones desde el punto de vista macro es que hay un crecimiento que se prevé sobre el 4 por ciento, "fuerte para este año". "Es verdad que las tasas de inflación suben, pero recordamos las de los años 90 con tasas del doce por ciento y todos nos comprábamos casas y éramos capaces de pagarlas y es una referencia positiva para ver cómo pueden ocurrir las inflaciones aquí", ha señalado.

El director general de Iberaval ha reconocido que los costes de la energía "están muy altos" pero ha añadido que los futuros que hay para el precio de la energía son de caída para diciembre. "Las personas están comprando a precios más bajos a entregas a diciembre que a entregas actuales, lo que es una referencia, algo similar ocurre en el gas", ha explicado.

También ha aclarado que esta crisis no es comparable a la 2088-2011, son crisis mucho más suaves, para reconocer que todos valoran la que está por delante como más problemático. "La crisis la acabamos pagando todos, los más débiles siempre lo pagan más, para las familias será más problemático, pero no estamos hablando de una crisis socia brutal", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), Santiago Aparicio, ha destacado el mensaje "muy didáctico" pese a la situación de incertidumbre "sobre un tema tan controvertido como el actual, que ha hecho cambiar la percepción y ha aportado optimismo".