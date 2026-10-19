Pedro Sánchez protagonizará este miércoles un acto en el Fórum Evolución de Burgos

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada. - Carlos Castro - Europa Press

BURGOS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizará este miércoles, 21 de octubre, un acto en el Fórum Evolución de Burgos en el marco de la precampaña electoral de cara a los comicios generales del 29 de noviembre.

Sánchez estará acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la misma provincia, Esther Peña, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Se trata de la tercera visita de Sánchez a Castilla y León desde que se convocaron las elecciones, pues el líder socialista visitó Ponferrada (León) el pasado domingo 11 de octubre para un acto en La Térmica Cultural y recalará este lunes, día 19, en Valladolid para encabezar un acto en la Cúpula del Milenio.