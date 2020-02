Permanece muy grave la niña del CEIP Entre Ríos en Valladolid

Actualizado 14/02/2020 12:55:00 CET

Familiares de la menor no se explican lo sucedido y muestran su malestar

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La menor de seis años que resultó herida este jueves tras precipitarse desde la ventana del primer piso del CEIP Entre Ríos, en Valladolid capital, permanece ingresada muy grave en el Hospital Clínico Universitario.

La pequeña tuvo que ser intervenida la pasada noche de las graves fracturas sufridas en la cabeza como consecuencia del impacto sufrido, tal y como ha explicado, en declaraciones a Europa Press, su tío Aaron J.M, quien apunta que la familia mantiene todas las "esperanzas intactas" a pesar de que los médicos les han comunicado del riesgo grave que aún persiste durante las próximas 48 horas.

"La niña tenía la cabeza destrozada, con unos daños muy graves", lamenta en estado de "shock" el hermano de su padre, Aaron, quien explica que su sobrina había acudido esa tarde al centro, fuera del horario lectivo, para realizar actividades y que su progenitor no se enteró de lo ocurrido hasta que se personó en el colegio un poco antes y se encontró con el "percal".

Familiares de la pequeña, a través de su tío, muestran su malestar por lo que consideran una posible negligencia tras advertir de que la ventana por la que se precipitó la niña se encontraba abierta, pese a encontrarse el aula en un primero "que casi es un segundo" y en un momento en el que había más menores.

"No nos explicamos qué ha podido pasar", insiste Aaron, quien asegura que su sobrina es una "magnífica estudiante" que no tenía ningún problema" que pudiera inducir a pensar que la caída no ha sido fortuita.

El suceso se produjo minutos antes de las 16.45 horas de este jueves, en el número 64 de la Calle del Soto, en el barrio vallisoletano de La Rondilla, donde se encuentra el colegio. Al tratarse de una actividad fuera del horario lectivo, no había en ese momento personal docente. En el lugar, los facultativos del Sacyl atendieron a la menor, que se encontraba consciente tras la caída, y fue trasladada en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En el momento del accidente la menor se encontraban junto con una decena de sus compañeros realizando una actividad extraescolar de danza que se realiza en el centro "desde hace años" y "pactada" entre la Dirección del centro y la asociación de padres, según ha precisado la consejera de Educación, Rocío Lucas.

La Consejería ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y ha ofrecido "todo su apoyo" tanto a la familia de la niña como a la dirección del centro. Este viernes orientadores de la Dirección Provincial de Educación han acudido al colegio para prestar asistencia a los docentes o compañeros de la menor que lo necesitaran.

Lucas ha deseado una "pronta recuperación" a la menor y ha recordado que el modelo de ventanas del aula --que al parecer la monitora abrió por el calor que, fruto de la actividad física, se había generado en la clase-- está dentro de lo que permite la normativa.