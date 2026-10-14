PGC- Ávila recibe 86,5 millones de inversión, un 18,1% más, con 7,6 millones a abastecimiento y 6,5 a Vicolozano

ÁVILA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Ávila tiene consignados un total de 86.51 millones euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, lo que supone un incremento del 18,11 por ciento respecto a las últimas cuentas aprobadas, las de 2024, y son las infraestructuras y el medio ambiente las áreas con mas gasto previsto, un total de 25,6 millones.

Ávila es la octava provincia en cuanto a inversiones reales y en comparación con el proyecto de presupuestos que se registró el pasado año, pero que no salió adelante en su tramitación en las Cortes, la inversión ha pasado de 103,9 a 86,51 millones.

El proyecto, que se ha registrado hoy en las Cortes para su posterior debate y tramitación, el abastecimiento y la depuración de aguas en la provincia abulense concentran 7,6 millones de inversión prevista, mientras que el dinero destinado a edificaciones industriales y otras infraestructura cuentan con una partida de 5,9 millones de los que 5,3 millones son para la nave de Vicolozano y 650.000 euros para las naves Cylog.

A promoción de vivienda en venta se destinan 1,8 millones con 850.000 euros para parcelas en Cebreros, 640.000 euros para Madrigal o 300.000 euros para Solosancho mientras que a vivienda de alquiler se consigna una partida de 1,07 millones, de los que 320.000 euros son para la capital abulense y 750.000 para Cebreros. Asimismo, se destinan 6,5 millones a la urbanización del polígono de Vicolozano, en la capital abulense.

En Sanidad, se destinan 20,9 millones de inversión en los centros de salud de Sotillo, Madriga, Ávila Estación, el bloque quirúrgico de Cirugía Mayor del Ambulatorio de Ávila, la ampliación de Urgencias del Hospital, al hospital de día oncológico, a la residencia y dentro de día, a centros de personas con discapacidad o a adquisición de equipos de alta tecnología.

Igualmente, se destinan 14,13 millones a tratamientos selvícolas preventivos de incendios, a equipos de extinción de incendios y a convenios con ayuntamientos y otras entidades para la prevención y extinción de incendios mientras que desde Agricultura la inversión estimada es de 2,26 millones para promoción de Tierra de Sabor, caminos agrícolas, concentración parcelaria en Gallegos de San Vicente o la balsa de Blascomillán.

A la señalización, mejora y refuerzo de carrteras se destinan 8,22 millones con previsión de actuar en la AV-33, AV-38, AV-28, AV-36, Av-40 y AV-6, AV-30, AV-15, Av-31A, AV-31B, Av-32B mientras que en Educación se invertirán 5,2 millones para cerrar la pista del ISE Adaja, de Arévalo (873.522 euros), el comedor del CEIP Almanzor de Candeleda (540.780 euros), a obras de mejora en centros de Infantil y Primaria (1,1 millones) y a obras de mejora en Primaria y Secundaria (1,4 millones).

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes las inversiones reales alcanzan los 3,7 millones para diversas actuaciones como en las instalaciones deportivas (860.000 euros), actuaciones en BICs (492.500 euros), digitalización del patrimonio (393.528 euros), fondos bibliográficos y audiovisuales, circuitos escénicos o programa de mejora de los centros culturales.

Al convenio Rehabitare, la rehabilitación del parque público de vivienda, actuaciones de rehabilitación, adquisición de viviendas y redacción de normas urbanística de Ávila la Vicepresidencia Segunda destinará 1,85 millones de euros mientras que desde la Fundación del Patrimonio Natural se invertirán 1,88 millones para crear un sendero y escalera, la mejora del refugio y la plataforma de helicóptero así como la construcción de un aparcamiento para autocaravanas en la Sierra de Gredos.