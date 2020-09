Plataformas de Soria, Peñafiel, Aranda y Zamora piden una reunón con Ábalos sobre A-11 y A-15

VALLADOLID/SORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos ciudadanos Plataforma Soria ¡YA!, A-11 Pasos de Peñafiel, Coordinadora N-122 de Zamora y Plataforma por las Infraestructuras y la Sanidad de la Ribera del Duero Burgalesa de Aranda de Duero han solicitado la mediación de los subdelegados y el delegado del Gobierno para mantener una reunión con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que tratar el presente y futuro la Autovía del Duero (A-11) y la Autovía de Navarra (A-15).

Esta petición de reunión también se ha hecho extensiva al propio delegado del Gobierno en la comunidad, José Javier Izquierdo, con quien desean mantener un encuentro.

En el caso de Valladolid, el portavoz de la plataforma 'A-11 pasos' de Peñafiel, Teodoro Ortega, ha lamentado en primer lugar un nuevo fallecido este miércoles en la N-122, en este caso en El Burgo de Osma (Soria), en una infraestructura en la que "continuamente" se producen accidentes y ha incidido en es que "el momento ya" de hacer la A-11 después de "tantos años esperando".

Ortega ha señalado que no se tiene noticia alguna del tramo de la A-11 entre Quintanilla de Arriba y Castrillo de Duero (Valladolid), donde también hay accidentes "un día sí y otro también" y ha reclamado que se pongan a trabajar porque "no se sabe nada" y por eso el interés en pedir la reunión con el delegado, Javier Izquierdo, y el ministro. "Para saber dónde llegamos", ha señalado, tras lo que ha añadido que el tramo Quintanilla-Tudela de Duero dijeron que iba a estar concluido en tres años pero "no avanza".

"Es evidente que no están hacieno nada, hay una máquina moviendo un poquito de tierra", ha asegurado Ortega, quein cree que es están "engañando" y ha advertido de que hasta ahora han sido "pacíficos" y, si les "toman el pelo", no descarta tomar otras medidas porque hasta ahora no se les ha hecho "caso".

"Lo que queremos es que sean conscientes del peligro que estamos sufriendo todos los días", ha explicado el portavoz de la plataforma, quien ha recordado que la N-122 es una carretera con muchos camiones y tráfico por la que en hacer 55 kilómetros casi una hora y ha insistido en reclamar a los políticos que se lo tomen "en serio" pero no sólo el Gobierno central, sino también la Junta de Castilla y León, a la que ha pedido implicación, porque cree que esta cuestión debe ser objeto de atención de todas las administraciones.

Por su parte, uno de los portavoces de Soria ¡YA!, Toño Palomar, ha explicado que las plataformas quieren aprovechar para mostrar su "preocupación y hartazgo ante la falta de compromiso político y los escasos avances en la construcción de ambas autovías, que acumulan años de retrasos y paralizaciones".

Palomar ha señalado que los cuatro colectivos solicitan dicha reunión con Ábalos porque la actual situación de la Autovía del Duero a su paso por Castilla y León, y de la Autovía de Navarra en los tramos pendientes de la provincia de Soria y Navarra, "comienza a ser insostenible e insoportable".

Ambas infraestructuras, que deberían modernizar el obsoleto y peligroso, incluso mortal, trazado de la N-122 a su paso por la comunidad, formarán parte del eje Mediterráneo-Portugal en el tercio norte de la Península.

LA N-122, UNA DE LAS VÍAS MÁS PELIGROSAS

Una vez estén finalizados todos sus tramos, la A-11, actual N-122, será la columna vertebral de la región que, de esta forma, quedaría conectada con Portugal por un lado, y con el Valle del Ebro, País Vasco, Cataluña y Francia por otro, articulando, además, Castilla y León de este a oeste por el corredor del Duero.

"Estas plataformas de provincias de la España vaciada consideran que ambas infraestructuras son vitales para el futuro de estos territorios, de sus empresas y sus habitantes y entienden que nunca se les ha dado la prioridad ni el impulso necesarios para verlas finalizadas, a pesar de pasar por algunas de las provincias más vaciadas de España, como son Soria y Zamora", ha señalado el portavoz de Soria ¡YA!.

Asimismo, ha recalcado que la N-122 es una vía cada vez más peligrosa, ya que atraviesa multitud de localidades a lo largo de todo su recorrido por la comunidad, soportando diariamente un considerable volumen de transporte pesado.

En este sentido, los representantes de la plataforma soriana han asistido al registro de la carta con un crespón negro en señal de duelo por el último accidente en la N-122 en la mañana de este mismo miércoles, donde ha fallecido una persona en Torralba del Burgo.

COMPROMISO CON LA DESPOBLACIÓN

Las plataformas, en sus escritos, han recordado a Javier Izquierdo y a los subdelegados del Gobierno en Soria, Valladolid, Burgos y Zamora que, mientras las obras de las vías mencionadas acumulan años de retrasos y paralizaciones, otros proyectos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana avanzan sin demoras ni excusas y con un respaldo político e institucional que estas infraestructuras no tienen.

"Si el compromiso de este Gobierno con la España vaciada es real, no debería continuar esta ausencia de inversiones y de impulso para finalizar ambas autovías, dándoles la prioridad que nunca han tenido por parte de los diferentes ejecutivos y ministros de Fomento", ha señalado Palomar.

En este sentido, ha apuntado que en la visita de Pedro Sánchez a Soria el 10 de mayo de 2018, semanas antes de ser presidente del Gobierno, el jefe del ejecutivo, remarcó que la despoblación sería una de las "banderas" en su acción política.

El portavoz de la plataforma soriana ha incidido en que la despoblación debería ser uno de los asuntos prioritarios en la agenda del actual Gobierno de España en su estrategia del reto demográfico, "ya que estas infraestructuras son vitales para la supervivencia de las provincias afectadas, azotadas por una crisis demográfica que dura décadas, agravada en la actualidad con la crisis sanitaria y económica que las golpea".

MAYOR IMPLICACIÓN DE LA JUNTA

Plataforma Soria ¡YA!, A-11 Pasos de Peñafiel, Coordinadora N-122 de Zamora y Plataforma por las Infraestructuras y la Sanidad de la Ribera del Duero Burgalesa instan, asimismo, a la Junta de Castilla y León a que se implique con esta demanda y urja al Gobierno de España la finalización de estas dos autovías, solicitando al presidente Fernández Mañueco y al consejero de Fomento, Suárez Quiñones, que presionen al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en este sentido.

Un llamamiento que hacen extensivo a los representantes de cada una de estas provincias en el Congreso de los Diputados.