Pleno de la Diputación de Valladolid insta al Gobierno a que extreme su diligencia con la ejecución de la A-11

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de septiembre de la Diputación de Valladolid celebrado este viernes, 27 de septiembre, ha aprobado una proposición del Grupo Provincial Vox para instar al Gobierno Central a que extreme su diligencia con la ejecución de la A-11.

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha afirmado que esta infraestructura "vertebra la comunidad autónoma", y para provincias como Soria o Zamora, finalizarla es algo "fundamental". "En Valladolid queda un tramo pendiente y dos tramos en obra y se lleva muchísimos años pidiendo la finalización de esta autovía", ha explicado.

En este marco, ha añadido que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente ha asegurado que estas obras se pondrán a hacer a finales de 2025, y "este proyecto lo único que hace es retrasarse cada vez más".

Pereda ha afirmado que este es un problema que en esta proposición "está de acuerdo", ya que la A-11 es una infraestructura de "gran importancia" y, "evidentemente la construcción de esta carretera lleva un retraso muy importante". "Terminar esta autovía es una necesidad y se está dilatando más de lo que debería", ha confirmado.

Por parte del PSOE, Luis Javier Gómez, a defendido que "no hay nadie que tenga más ganas de terminar esta A-11 que el ministro" y ha explicado que "la partida económica está", por lo que ha concluido que "no hace falta esta moción porque Puente va a cumplir su responsabilidad y va a hacer que esté finalizada en cinco o seis años".

La 'popular' Yolanda Burgoa ha afirmado que desde el Partido Popular solicita al ministro vallisoletano que ejecute esta carretera "por la seguridad de las personas". "La mejor autovía es la que está por hacer, y esto debe ser una decisión unánime de todos los Grupos", ha sentenciado.

Esta ha sido aprobada con los votos a favor de Vox, PP y TLP, y el voto en contra del PSOE.

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado por unanimidad la presentada por el portavoz del Grupo Provincial Toma La Palabra , Julio Pereda, titulada "Para garantizar la provisión de las plazas de Secretaría-Intervención en los Ayuntamientos de la provincia".

En este sentido, el de TLP ha destacado que este servicio es "fundamental para garantizar el buen funcionamiento de Consistorios, sobre todo de los de pequeño tamaño" ya que "desde el 2011 hay una falta de gente que cubra estos puestos".

Así, Mario de Fuentes ha explicado que "no entiende" como el Gobierno Central "no quiere adoptar estas plazas en los pueblos pequeños", y ha acusado les ha acusado de "no querer que estas plazas se cubran".

La socialista Carmen Aceves ha explicado que el problema viene de que "desde los años precedentes no se han convocado plazas suficientes". "Entiendo que desde la Diputación hay que plantears como favorecer estos servicios en la provincia".

Además, ha presentado una modificación de la proposición para instar a la Junta de Castilla y León al desarrollo del RD6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la ejecución de PRTR en materia de régimen jurídico local, y la modificación de la legislación propia sobre el Régimen local de 1998.

Sonia Alonso, por parte de los populares, ha aseverado que desde la Diputación se ayuda a los secretarios nuevos con cursos de formación, pero que "esta falta de secretarios, que rotan por distintos puestos a lo largo de la provincia, implica una sobrecarga de trabajo y estrés en el trabajador".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Grupo Provincial Popular presentado una proposición titulada "En defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las Comunidades y Ciudades Autónomas", en la que el portavoz del Grupo Provincial Popular, Guzmán Gómez, ha defendido que "España se encuentra en una encrucijada crítica, ya que el Gobierno Central se ha centrado en la ambición y el interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Los vallisoletanos padecemos las decisiones Sánchez y estas decisiones han provocado un deterioro para el estado de derecho", ha afirmado el 'Popular', a lo que ha añadido que "si el Gobierno de España renuncia a los impuestos en una comunidad autónoma, renuncia a la igualdad entre los ciudadanos".

Por parte de TLP, Julio Pereda ha aseverado que "el PP trae una moción sobre Cataluña a Valladolid que no tiene otro objetivo que dar altavoz al discurso incendiario de Feijoó y de Ayuso para la demonización del presidente". "El PP siempre intenta alimentar el conflicto catalán para tener un rédito de votos, ya que en ese lugar no les va bien", ha añadido

"No entendemos que España se esté rompiendo ni que haya desigualdad entre los ciudadanos", ha destacado, y ha explicado que "ser patriota es defender la mejora de vida de los ciudadanos, y el PP siempre vota en contra de todas las mejoras que se proponen, por lo que Bildu demuestra tener más sentido de estado".

Por parte de Vox, el diputado Luis Carlos Giménez Balmori, ha explicado que esta es una moción que se presenta por las medidas que el partido socialista a tomado o sus acuerdos con entidades separatistas "que solo piensan en si mismos y no en España", pero ha afirmado que "el PP asume los honorarios del PSOE pero con horario canario, una hora después".

Así, ha presentado una enmienda de sustitución, que no ha resultado aprobada, en la que se instaba al Gobierno Central a implantar un sistema de financiación igualitario para todos los españoles, ya que, en su criterio "los españoles en estos momentos no son iguales ante la ley".

El portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, ha defendido que el PP hace una proposición "para atacar al Gobierno de España, en vez de ver qué problemas tiene la provincia". "No tienen sentido de estado y al PP no le importa el país porque solo les importa llegar al poder", ha afirmado, y ha concluido que "renunciar a impuestos es lo que hace la Junta de Castilla y León cuando perdona impuestos a los que más tienen".

Esta proposición ha resultado aprobada con el voto a favor del Partido Popular, en contra del PSOE, TLP y la abstención de Vox.

SODEVA

Por su parte, el Portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira ha presentado una proposición titulada "Por la disolución de Sodeva", a la cual, el Grupo Provincial Vox ha añadido una enmienda para la liquidación de la sociedad pública. Esta propuesta ha resultado denegada por el Pleno con los votos en contra del Partido Popular, a favor del PSOE y TLP y la abstención de Vox.

Ferreira ha señalado que la situación económica de Sodeva "no tiene razón de ser", ya que "la sociedad es un pozo sin fondo, ya que ha habido una reducción de capital de 13 a 6,5 millones de euros".

Por ello, ha insistido que la gestión de Meseta Esquí por parte de Sodeva "solo hace nada más que dejar claro que no se puede mantener la esta sociedad pública", por lo que, el socialista entiende que "los objetivos de Sodeva deberían gestionarse por la Institución Provincial.

Julio Pereda ha afirmado que desde TLP piensan que "no es necesaria su existencia", ya que "Sodeva fue creada para generar ventajas fiscales, y esos argumentos se han ido cayendo a lo largo del tiempo".

Por parte de Vox, el portavoz Mario de Fuentes ha destacado que "lo importante es lo que esta sociedad ofrece a los ciudadanos", y ha presentado una enmienda para que la Diputación liquide esta sociedad y que se externalicen los servicios de Sodeva, ya que "seguramente a algunos de los Ayuntamientos les gustaría encargarse de algunos de sus objetivos".

Víctor Alonso Monge, por parte del Partido Popular, ha defendido que "esta es una administración que busca el bien común y el desarrollo de la provincia". "Estamos convencidos que los beneficios superan las cifras dadas por el PSOE", a lo que ha añadido que "atraer turismo genera riqueza y empleo en los pueblos de la provincia de Valladolid".