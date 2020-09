PMSV pide al Ayuntamiento de Valladolid retirar la pintura verde de un ciclocarril y señalizar conforme a la normativa

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Motera por la Seguridad Vial (PMSV) ha pedido al Ayuntamiento de Valladolid que retire la pintura verde en el ciclocarril de la calle Camino del Cabildo y que se señalice conforme a la normativa vigente.

En concreto, el motoclub VallaMoto, delegado de la Plataforma en Valladolid, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento para realizar esta petición después de tener conocimiento de la pintura verde utilizada en este ciclocarril y acudir a comprobar la obra realizada por el Consistorio.

El colectivo, aunque reconoce que la pintura tiene componente arenoso y parece que un buen coeficiente de rozamiento, ha apuntado que esa señalización no se contempla en ninguna normativa y para las motos puede suponer "una auténtica trampa por buena que sea la pintura", ya que la que no resbala "seguro" es "la que no está".

Por ello ha hecho una solicitud para que se restaure esa vía de acuerdo a la normativa vigente y ha adelantado que también hablará con el concejal responsable del área de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez.

La Plataforma, en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la pintura no se contempla en ninguna normativa que la ampare y en la vigente se señala que no es necesaria más que las marcas viales como señalización horizontal y apunta lo peligroso que puede resultar tanto para motocicletas como ciclomotores que puedan transitar por esta vía.

Asimismo, pide que se "restaure" la señalización horizontal en esta zona conforme a la normativa vigente, se retire la pintura verde y además no se utilice de la misma manera en la red de ciclocarriles de la ciudad.