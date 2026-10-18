Pollán dice que cinco provincias de CyL están "en riesgo máximo" de "manipulación" por la 'ley de nietos'

Archivo - El vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes CyL, Carlos Pollán. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox y vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha señalado que cinco provincias de Castilla y León, Ávila, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, están "en riesgo máximo" de "manipulación" electoral por la 'ley de nietos'.

En declaraciones remitidas a Europa Press, Pollán ha acusado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "ser capaz de lo que sea por mantenerse en el poder", un contexto en el que ha dicho que este es "capaz de falsear el censo electoral a su favor".

"Inflándolo, y es capaz de realizar un pucherazo", ha continuado, para afirmar que eso "pretendía" Sánchez con la 'ley de nieto' cuya aplicación "ha parado Vox en el Tribunal Supremo".

Pollán ha tildado de "trampa" esta ley y ha apuntado que con ella Sánchez "pretendía importar masivamente votantes extranjeros que en su vida han estado en España", motivo por el que Vox ha elaborado un mapa que "señala el nivel de riesgo de ese pucherazo en las distintas provincias".

En el caso de Castilla y León, el mapa apunta a que Ávila, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora "están en riesgo máximo" y que Burgos, León, Segovia y Valladolid, "están en riesgo alto".

Para detallar esto, Pollán ha puesto como "ejemplo" Salamanca, "la provincia con mayor riesgo de pucherazo en España y con el mayor número de municipios con más electores en el extranjero que residentes, con un total de 28 municipios".

"En las pasadas elecciones, al PSOE le faltaron solamente 1.495 votos para quitarle un escaño al Partido Popular. Desde entonces, el censo exterior ha crecido el triple. En Salamanca el voto exterior pesa mucho, con un 12 por ciento del censo frente al 7 a nivel nacional", ha explicado.

Sobre León, ha indicado que el riesgo "es alto": "León es la provincia con más electores en el extranjero, cerca de 55.000. El peso del voto exterior es del 13 por ciento, casi el doble que la media. Voto que se inclina a favor del PSOE también pone encima de la media, un 34 por ciento frente al 27 en el resto del país".

"Tanto si el riesgo de pucherazo es máximo como si es alto, tenemos que estar vigilantes y no bajar la guardia de aquí al 29 de noviembre. Lo peor de Sánchez está por venir", ha concluido Pollán.