El Portal de Educación albergará este verano una docena actividades para que lalumnos refuercen competencias digitales

El Portal de Educación de la Junta de Castilla y León albergará este verano doce actividades diferentes a través del Escritorio de Verano, de manera que los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria podrán mejorar diversas competencias digitales.

En concreto, en esta edición el programa se centrará en la alfabetización en el tratamiento de información y datos, la comunicación y colaboración digital, la creación de contenido digital, el uso responsable y bienestar digital y la resolución de problemas, según un comunicado de la Administración autonómica recogido por Europa Press.

Estos recursos sirven como repaso y ampliación de lo aprendido durante el curso y habrá material para todas las edades y en los últimos años se ha relacionado con temáticas concretas.

Los alumnos de Infantil podrán disfrutar de cuatro recursos didácticos como las bases de la programación a través de 'Ladybug Bot', un pequeño robot virtual que enseñará a los más pequeños los comandos básicos para aprender robótica a la vez que aprender operaciones básicas o vocabulario.

Además, en 'Qué número es' trabajarán los números del uno al diez, mientras que en 'Las cuatro estaciones' identificarán las características de cada época del año y en 'El summer camp de Patty y Mati' aprenderán las partes del cuerpo en español y en inglés.

PROGRAMACIÓN PARA PRIMARIA

Por su parte, en Primaria se repasarán algunas de las competencias digitales más prácticas para el alumnado en un juego en el que recorrerán las cinco categorías de las Digcomp sumidos en el universo de Alicia en el país de las maravillas.

Trabajarán, también, la situación de las provincias de la Comunidad y el resto de regiones a través de 'Geografía divertidad', también las Matemáticas, Lengua y Literatura, Geografía y Ciencias Naturales en la aventura gráfica que recrea el universo de la Tierra Media de Tolkien, 'En busca del anillo' y, por último, con el 'Escape room No way out: Tower of London' aprenderán vocabulario y gramática inglesa.

En lo que respecta a Secundaria, los estudiantes podrán entrar en un metaverso, llamado 'Digiverso', en el que aprenderán a ser ciudadanos digitales y a identificar fuentes fiables, reflexionar acerca de su identidad digital, a crear contenidos sencillos o a proteger sus dispositivos.

Por último, aprenderán qué es la metáfora, la hipérbole o la metonimia en 'Las figuras literarias', recordarán el centenario de canonización de Santa Teresa en 'Nada te turbe' y aprenderán los países de la Unión Europea en 'Geografía europea'.