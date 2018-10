PP acusa a PSOE de ceder a la voluntad de los secesionistas y este recuerda al "padrino de master Casado"

Publicado 10/10/2018 15:12:41 CET

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha acusado este miércoles al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez de haber cedido "de forma irresponsable" a la voluntad de los secesionistas catalanes tras el acuerdo alcanzado el 25 de septiembre en la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Gobierno-Generalitat que, según ha augurado, perjudicará a los castellanoleoneses en términos de igualdad y de solidaridad.

Por su parte, el secretario del Grupo Socialista, José Francisco Martín, ha rememorado al "padrino de master Casado" y ha recordado los acuerdos bilaterales alcanzados por José María Anzar cuando hablaba catalán en la intimidad, a los que ha sumado la "cesión" con el País Vasco en las vacaciones fiscales vascas o el aumento del cupo vasco suscrito por el Ejecutivo de Mariano Rajoy artífice, además, de la creación del Fondo de Liquidez Autonómica "pensando en Valencia que estaba en bancarrota absoluta, al igual que el Plan de Pago a Proveedores.

"Aquí ya no se sabe el batiburrillo que hablaban pero siempre en la intimidad", ha ironizado Martín que ha sido tajante al rechazar lecciones del PP a lo que De la Hoz ha explicado que aquellos acuerdos se produjeron porque no hubo una amenaza secesionista sobre la mesa que fue la que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a no reunir la citada Comisión Mixta a la que se ha "entregado" ahora el "doctor Sánchez" para agradar a sus "socios de gobierno".

De la Hoz y Martín han protagonizado otro rifirrafe a cuenta de la enmienda socialista que ha reiterado el Pacto de Comunidad para la reforma del sistema de financiación autonómica ante el que el popular ha lamentado el incumplimiento de tradicionales pactos tras haber decaído la iniciativa del PP de nombrar al expresidente de las Cortes y exvicepresidente de la Junta, José Manuel Fernández Santiago, como consejero del Consultivo.

"Nosotros nos ratificamos y cumplimos los acuerdos, tenemos palabra, hagaselo usted mirar", ha aclarado el 'popular' al socialista al que ha insistido en que el PP respeta los acuerdos "para siempre" y no por una "voluntad caprichosa e infantil". "Fenomenal, quieren cambiar las reglas a futuro, fenomenal, cambiamos las reglas nosotros estamos cómodos en cualquier caso", ha sentenciado De la Hoz para quien se ha demostrado que la palabra del PSOE vale menos que una moneda de chocolate.

Sin embargo y a pesar de estos desencuentros, todos los grupos han dado el visto bueno a la PNL del PP que ha asumido la adición del PSOE con los puntos del acuerdo de Comunidad en defensa de una revisión del modelo de financiación autonómica con carácter multilateral y en el seno del CPFF que permita dotar a Castilla y León de una financiación adecuada que no lastre la prestación de servicios públicos en la Comunidad.

En el caso de Ciudadanos, su portavoz, Luis Fuentes, ha apoyado la iniciativa del PP ante la "urgente" necesidad de reformar el actual sistema de financiación de todas las comunidades autónomas que, según ha recordado, en el caso de Castilla y León ha unido a los grupos "en una sola voz" para contar con un modelo que garantice el acceso a los servicios públicos de calidad ante un sistema "injusto y viciado" que ha privilegiado a unos territorios respecto a otros en lo que ha considerado "un mal caldo de cultivo" para el mayor desafío de la Comunidad, en referencia a la despoblación que necesita "medidas profundas y de gran calado".

"En esto no hay diferencia entre PP y PSOE, siempre ha sido lo mismo", ha advertido Fuentes que ha recordado a los "populares' que hace un año se plegaron al "cuponazo vasco" con un pacto "a puerta cerrada".

Por parte de Podemos, el procurador Félix Díez ha acusado al PP de usar las Cortes como una trinchera contra el Gobierno de Pedro Sánchez para hurtar el verdadero debate sobre los problemas de Castilla y León y ha acusado a los 'populares' de pretender aviva la llama del independentismo ahora apagada "para seguir compitiendo con la derecha naranja por los votos de la derecha o de la ultraderecha de Vox".

"Yo no se si hablar de master Casado o del doctor Sánchez", ha ironizado por su parte el leonesista, Luis Mariano Santos, quien ha evidenciado el "recurrente" debate sobre la reforma de la financiación autonómica en el que ve puntos de acuerdo entre PP y PSOE en su defensa de la negociación multilateral a pesar de sus amenazas de ruptura.

"Sólo por estas cosas y por la alegría que han despertado en mi corazón apoyaremos su iniciativa", ha explicado Santos que ha bromeado con que hubiera sido "la repera"que hubieran predicado con el ejemplo en sus respectivos años de gobierno central durante 35 años.