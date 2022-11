El PP apoya en el Pleno de Valladolid la propuesta de PSOE y VTLP para "blindar" los servicios públicos municipalizados

El alcalde asevera que él es "el señor X" en la gestión del parking de la Plaza Mayor y felicita a Pedro Herrero por su labor

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes una moción presentada por los grupos que forman el equipo de Gobierno --PSOE y Toma la Palabra-- y apoyada con los votos a favor del Partido Popular para mantener la gestión municipal de los servicios públicos que se prestan actualmente y "municipalizar" aquellos que esté en condiciones de prestar y que ahora ejerzan empresas privadas.

Este ha sido uno de los acuerdos adoptados en la sesión plenaria celebrada este martes, correspondiente al mes de noviembre de 2022, en la que también se ha tratado, relacionado con el aspecto de la gestión, la municipalización del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, ya que el PP reclamaba en otra moción que el alcalde, Óscar Puente, cese al concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, por no haber realizado dicha gestión con anterioridad.

PSOE y VTLP presentaban conjuntamente una propuesta para defender la prestación de servicios público de forma directa por el Ayuntamiento y Herrero ha asegurado que Valladolid "es hoy la única ciudad europea de más de 200.000 habitantes que tiene públicos los servicios de limpieza, recogida de basuras, transporte público, servicios funerarios y gestión del agua".

"No hace falta ser socialista para comprender algo tan fundamental: que ninguna administración pública debería poner en manos privadas algo que pueda prestar de manera eficiente por sus propios medios", ha añadido el también portavoz socialista.

En ese sentido, el concejal del Partido Popular José Antonio de Santiago-Juárez se ha sumado a la propuesta. "Cómo no voy a estar de acuerdo", ha enfatizado el exconsejero de la Junta de Castilla y León, que ha matizado que su acuerdo no corresponde a un "tema ideológico" sino a "poner a los ciudadanos en el centro de atención".

Eso sí, ha planteado que la propuesta debería hacer una mención a la "calidad" de los servicios y no solo a la eficiencia, al tiempo que ha apostillado que "no se puede blindar nada" mediante una moción, ya que "no es de obligado cumplimiento".

También De Santiago-Juárez ha señalado que tras las municipalizaciones se externalizan algunas de las áreas de dichos servicios, "de cada diez euros, se externalizan siete". Igualmente, ha considerado "una carambola" la adquisición del 100 por ciento de la propiedad de Nevasa, ya que ha asegurado que esta "mal dicha municipalización" no estaba "en ningún programa electoral".

Ese argumento de la mala utilización del término "municipalizar" ha sido empleado por el portavoz y único concejal de Vox, Javier García Bartolomé, si bien la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez (VTLP), ha defendido que está bien empleado, según una cita de un diccionario.

El edil de la formación de derechas no ha apoyado la moción y se ha abstenido y ha considerado que sería más oportuno analizar "caso por caso" los servicios y asumir la gestión municipal en los que se vea factible.

En contra se han posicionado los tres concejales de Ciudadanos, que en palabras de su concejal Gema Gómez resulta un "sinsentido" llevar a la "vieja dicotomía" la gestión pública o privada, pues considera que "depende de cada caso" y no habría que renunciar a ninguno de los modelos y sobre todo a la "colaboración público-privada", que ha recordado que es muy empleada en "la innovación y la vanguardia". Además, Gómez se ha referido a que en la moción prevalecen "parámetros ideológicos".

De Santiago-Juárez ha empleado buena parte del tiempo de sus intervenciones en precisar aspectos relacionados con el debate previo sobre aparcamiento de la Plaza Mayor y la petición de cese del concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, después de que el alcalde hubiera insinuado en dicho debate que el Grupo Popular había "puesto a los pies de los caballos" a su portavoz, Irene Núñez, al encargarle defender dicha moción.

En ese debate, la edil 'popular' además de plantear los acuerdos propuestos se refirió a varios litigios, que no aparecían en el texto de la moción, abiertos con la Concejalía de Planificación por procedimientos de selección de personal.

EL ALCALDE EJERCE DE PORTAVOZ DEL PSOE

Se ha dado la circunstancia extraordinaria de que el alcalde, presidente del Pleno, ha ejercido de portavoz de su Grupo en este debate beneficiado además por la no limitación de tiempo de sus intervenciones, lo que le ha permitido intervenir durante 25 minutos mientras las otras formaciones contaban con siete --diez en el caso de los proponentes--.

Y lo ha hecho para señalarse como "el señor X" en la decisión de municipalizar el aparcamiento de la Plaza Mayor así como para felicitar públicamente al concejal Pedro Herrero por llevar a cabo la gestión, la cual Puente ha aseverado que mostrará "con orgullo" como uno de los logros de este mandato ya que permitirá al Ayuntamiento ingresar "un millón de euros" al año.

Además, ha considerado la moción del PP como un intento por "esconder a toro pasado su papel de defensor de los intereses privados", ya que ha recordado que hace un año la portavoz 'popular', Pilar del Olmo, anunció un recurso ante el Tribunal de Cuentas por la gestión relativa al aparcamiento de la Plaza Mayor.

La propuesta solo ha contado con los votos favorables del PP ya que Ciudadanos y Vox se han abstenido.

En cuanto al resto de propuestas, se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos para incentivar la instalación de placas fotovoltaicas por parte de los vecinos en sus viviendas y edificios, si bien la concejal de Innovación, Charo Chávez, ha matizado que para estudiar bonificaciones tributarias adicionales habrá que esperar a 2024.

ZONA DE BAJAS DE EMISIONES

En cuanto a la propuesta de Vox para que no se apruebe la Zona de Bajas Emisiones, ha sido rechazada sin poder encontrar el apoyo de ningún grupo, y el concejal García Bartolomé ha apuntado que el retraso en la aprobación de la ordenanza que debería regularla se debe, a su juicio, a que el año que viene hay elecciones y Puente "sabe que la ciudadanía no quiere" dicha medida.

El concejal de Movilidad, Luis Vélez, no ha dado más detalles sobre los plazos de dicha norma y solo ha precisado que habrá una ordenanza específica para la ZBE, al margen de la que se abordará más adelante sobre el conjunto de la movilidad en la ciudad, y por ello habrá un nuevo periodo de alegaciones a la misma.

También ha defendido el edil socialista que los 1,2 millones destinados a instalar cámaras de control de los accesos a dicha zona no son "para recaudar" sino para regular la entrada de los "muchos" vehículos que estarán exentos de la restricción.

Por otro lado, se ha aprobado con abstención de Vox la adhesión del Ayuntamiento al protocolo de los Agentes Tutor de la Policía Local.

SUBVENCIÓN A SWITCH

Igualmente, se ha aprobado la modificación de créditos en la que se incluye la habilitación de fondos para una subvención a la empresa Switch para la construcción de la fábrica de autobuses eléctricos y también el adelanto de la aportación de 8 millones de euros del Ayuntamiento a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para las obras de la integración ferroviaria.

En el apartado de ruegos, el alcalde ha rechazado retrasar la fecha de encendido de la iluminación navideña, como pedía el PP.

Al finalizar la sesión, se ha realizado un pequeño homenaje con la entrega de un detalle del Ayuntamiento al secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, que se jubila próximamente y hoy ha asistido a su último pleno en el cargo después de más de 40 años de carrera "municipalista" y de 26 como secretario municipal durante las etapas del 'popular' Javier León de la Riva y el socialista Óscar Puente. La corporación municipal le ha despedido con una intensa ovación