El PP del Ayuntamiento de Valladolid cree que la ciudad "no se merece" a Puente y augura que los vecinos "le castigarán"

Publicado 08/04/2019 14:20:28 CET

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha asegurado este lunes, tras conocer la declaración de nulidad de dos de los 16 artículos de la moción sobre el carácter laico del Consistorio aprobada en 2018, que la ciudad "no se merece" un alcalde como el socialista, Óscar Puente, y ha augurado que "si no dimite de motu proprio" los vecinos "le castigarán" en las elecciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el edil 'popular' ha recalcado que es "la tercera vez" en el presente mandato que el Gobierno municipal encabezado por Puente "es condenado por actuaciones en contra de la Constitución", después de las dos sentencias contrarias al acuerdo tomado en el Pleno a finales de 2015 por el que se reducían las percepciones de los concejales que no tienen dedicación exclusiva.

Para Martínez Bermejo, Puente "empieza a ser famoso en España por su fácil lengua a la hora de atacar a sus contrincantes y, algo más grave, por sui actitud inconstitucional", por lo que ha aseverado que "éste no es el gobierno que se merece la ciudad", de modo que "si no dimite de motu proprio, serán los vecinos quienes en mayo le castigarán en las urnas".

Según Martínez Bermejo, la sentencia "declara inconstitucional" parte de la moción que presentó el Grupo Municipal de Sí Se Puede en septiembre de 2018 en los que se establecía la posibilidad de retirar de los espacios de titularidad pública elementos de simbología religiosa "salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado", así como que no se promoverían ritos ni celebraciones religiosas, excepto aquellos que también constituyan un patrimonio "cultural o artístico".

El portavoz 'popular' ha recordado que en el último Pleno municipal, el pasado martes, a través de otra moción el PP "dio la oportunidad" de anular la referida a la laicidad, porque los 'populares' consideran que "está en contra de la Constitución", la que califica al Estado español de "aconfesional, no laico".

Para Martínez Bermejo, la "tercera declaración de inconstitucionalidad" al Ayuntamiento de Valladolid supone "algo que no había existido en los cuarenta años de ayuntamientos democráticos en España". "Sólo tenemos el terrible y triste caso del Ayuntamiento de Valladolid", ha lamentado.

Por ello, el edil del PP ha reclamado a Óscar Puente que se plantee "no solo sus futuras actuaciones" para intentar no volver a "incumplir la ley", sino también esa imagen que considera que da de alcalde que no respeta la Carta Magna.