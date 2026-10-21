El PP baraja que María Pardo encabece la lista al Congreso por Valladolid y Jesús Julio Carnero la del Senado

Archivo - María Pardo y Jesús Julio Carnero --detrás-- en un acto de partido - Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP bajara que la consejera de Educación, María Pardo, encabece la lista al Congreso por Valladolid de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, mientras que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, repetiría para abrir la del Senado.

Como ha podido saber Europa Press estos son los dos nombres por los que apuestan los 'populares' en este momento. Así, Carnero volvería a ser el representante vallisoletano en la Cámara Alta, mientras que Pardo sustituiría en la lista al Congreso a Mercedes Cantalapiedra, quien encabezó ésta en julio de 2023.

De ser Pardo la candidata debería dejar su cargo en el Gobierno de Castilla y León, al que accedió tras las elecciones del 15 de marzo de 2026 como titular de la Consejería de Educación. Precisamente fue en esa cita electoral autonómica en la que la vallisoletana dio el paso para encabezar una lista política por el PP tras ocupar varios cargos en la Junta.