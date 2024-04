EL PP de León solicita la constitución "urgente" de los consejos municipales de Cooperación e Inmigración

LEÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de León la convocatoria "urgente" para la constitución del Consejo Municipal de Cooperación y del Consejo Municipal de Inmigración con el fin de reunirse de manera periódica.

Según ha indicado la formación en un comunicado recogido por Europa Press, la falta de constitución y de convocatorias de los consejos municipales es "algo habitual" en los dos mandatos del socialista José Antonio Diez, lo que para los 'populares' "pone de relieve la falta de participación que caracteriza a su gobierno".

Asimismo, el PP ha asegurado que desde que Diez tomó posesión en julio del 2019 con la participación "como pilar de su gobierno", ha dado "escasas muestras de ello".

En este sentido, ha lamentado que el alcalde socialista "ha dejado de lado una de las principales herramientas" del Ayuntamiento de León para hacer copartícipe a los ciudadanos de la vida municipal, los consejos.

Además, ha señalado que en el caso del Consejo Municipal de Cooperación y del Consejo Municipal de Inmigración "ni siquiera han sido constituidos en este mandato 2023-2027", por lo que las asociaciones integrantes llevan meses esperando la convocatoria.

"Una vez más se demuestra lo que le preocupan a este equipo de gobierno los órganos participativos, que los ciudadanos se involucren en la vida municipal. Es necesario que José Antonio Diez escuche la opinión y las propuestas de los ciudadanos. No tiene sentido que existan unos órganos para dar participación y se les ignore, no se les convoque y, por lo tanto, no se les escuche", ha señalado el portavoz popular, David Fernández.

Igualmente, el portavoz también ha animado a la concejala responsable del área a convocar "de manera inmediata" estos dos consejos, ya que en el caso del Consejo de Inmigración sus miembros tienen que organizar el programa de actividades del Día del Migrante, que se celebra en unos meses.

Por otro lado, el PP ha recordado que el pasado mes de marzo ya denunció que Diez "sólo" ha convocado una vez el Consejo de Comercio desde hace casi cinco años. En concreto, solo se realizó una reunión en febrero de 2020, después de que el PP denunciara el "absoluto abandono de los asuntos de comercio por parte del equipo de Gobierno PSOE-Podemos", ha rememorado la misma formación.

Por ello, los 'populares' han censurado que, a día de hoy, Diez "sigue gobernando sin participación ni consenso con la sociedad leonesa".